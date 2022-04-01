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    Кецманович остановит Алькараса?

    Алькарас — Кецманович. Прогноз (к. 1.95) и ставки на «Мастерс» в Майами 1 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Алькарас — Кецманович
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против серба Миомира Кецмановича в четвертьфинале «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 1 апреля, начало — в 02:00 мск. Алькарас — Кецманович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 01 Апреля 2022 года
    Carlos Alcaraz
  • Майами. Мужчины
    •  Carlos Alcaraz 02:00 Миомир Кецманович (Сербия) Миомир Кецманович (Сербия)
  • Майами. Мужчины
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    Алькарас

    Алькарас дошел до четвертьфинала на втором «Мастерсе» подряд, но, кажется, это уже никого не удивляет. Даже с учетом того, что испанцу всего лишь 18 лет.

    В четвертом круге Карлос одержал победу над Стефаносом Циципасом. Грек отчаянно боролся, но в итоге уступил в двух партиях.

    Помимо того, что Алькарас, как обычно, показал яркий теннис, на этот раз он играл максимально грамотно в тактическом плане. На второй сет у Циципаса банально не осталось сил.

    В предыдущих раундах Алькарас уверенно выиграл у Марина Чилича и Мартона Фучовича.

    Кецманович

    Кецманович тем временем тоже вслед за «Мастерсом» в Индиан-Уэллсе добрался до четвертьфинала и в Майами.

    И это вряд ли случайность. В середине месяца серб обыграл Марина Чилича и Маттео Берреттини, а на текущем турнире ему удалось остановить Феликса Оже-Альяссима, Себастьяна Корду и Тейлора Фрица. Такой серии может позавидовать любой теннисист.

    Все прогнозы на теннис

    Очевидно, что Кецманович добился невероятного прогресса за последние несколько месяцев. И в данном случае больше всего впечатлило, как легко он разобрался с Оже-Альяссимом (6:4, 6:2).

    Прогноз и ставка

    На Алькараса в этом матче можно поставить за 1.18, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 5.50.

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    С одной стороны, действительно сложно поверить, что Алькарас не сможет выйти в полуфинал, но при этом нельзя не учитывать, что Кецманович тоже находится в очень хорошей форме.

    В общем, скорее всего, испанец выиграет, но вряд ли дело дойдет до разгрома.

    Ставка — победа Алькараса + тотал геймов больше 19,5 за 1.95.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Кецмановича больше 8,5 за 1.84.

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    Алькарас — Кецманович: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 01.04.2022. Прогнозы на теннис. Кецманович остановит Алькараса?
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