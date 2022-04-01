Испанец Карлос Алькарас сыграет против серба Миомира Кецмановича в четвертьфинале «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 1 апреля, начало — в 02:00 мск. Алькарас — Кецманович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алькарас

Алькарас дошел до четвертьфинала на втором «Мастерсе» подряд, но, кажется, это уже никого не удивляет. Даже с учетом того, что испанцу всего лишь 18 лет.

В четвертом круге Карлос одержал победу над Стефаносом Циципасом. Грек отчаянно боролся, но в итоге уступил в двух партиях.

Помимо того, что Алькарас, как обычно, показал яркий теннис, на этот раз он играл максимально грамотно в тактическом плане. На второй сет у Циципаса банально не осталось сил.

В предыдущих раундах Алькарас уверенно выиграл у Марина Чилича и Мартона Фучовича.

Кецманович

Кецманович тем временем тоже вслед за «Мастерсом» в Индиан-Уэллсе добрался до четвертьфинала и в Майами.

И это вряд ли случайность. В середине месяца серб обыграл Марина Чилича и Маттео Берреттини, а на текущем турнире ему удалось остановить Феликса Оже-Альяссима, Себастьяна Корду и Тейлора Фрица. Такой серии может позавидовать любой теннисист.

Все прогнозы на теннис

Очевидно, что Кецманович добился невероятного прогресса за последние несколько месяцев. И в данном случае больше всего впечатлило, как легко он разобрался с Оже-Альяссимом (6:4, 6:2).

Прогноз и ставка

На Алькараса в этом матче можно поставить за 1.18, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 5.50.

С одной стороны, действительно сложно поверить, что Алькарас не сможет выйти в полуфинал, но при этом нельзя не учитывать, что Кецманович тоже находится в очень хорошей форме.

В общем, скорее всего, испанец выиграет, но вряд ли дело дойдет до разгрома.

Ставка — победа Алькараса + тотал геймов больше 19,5 за 1.95.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Кецмановича больше 8,5 за 1.84.