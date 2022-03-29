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    Сможет ли Хуркач обыграть Харриса?

    Харрис — Хуркач. Прогноз (к. 1.89) и ставки на «Мастерс» в Майами 29 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Харрис — Хуркач
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    Хуберт Хуркач
    Поляк Хуберт Хуркач сыграет против южноафриканца Ллойда Харриса в четвертом круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 29 марта, начало — в 22:30 мск. Харрис — Хуркач: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 29 Марта 2022 года
    Ллойд Джордж Харрис (ЮАР)
  • Майами. Мужчины
    •  Ллойд Джордж Харрис (ЮАР) 22:30 Хуберт Хуркач (Польша) Хуберт Хуркач (Польша)
  • Майами. Мужчины
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    Харрис

    Харрис отвратительно начал сезон, выиграв первый матч только в начале марта.
    А перед этим южноафриканский теннисист не смог пройти первый раунд на пяти турнирах кряду.

    В Майами Харрис стартовал с победы над Факундо Банисом, после чего сенсационно выиграл у Дениса Шаповалова. Матч против канадца подтвердил. что Ллойд наконец-то пришел в себя.

    В третьем раунде Харрис одержал победу над японцем Есихито Нисиокой. Непростой матч, в котором все решилось только в третьем сете. При этом все партии были затяжными.

    Хуркач

    Хуркач тем временем в третьем раунде одержал победу над Асланом Карацевым. Несмотря на то, что встреча продолжалась три сета, поляк действительно был лучше.

    И в первую очередь, Хуберт добился успеха за счет отменных действий на первой подаче. В этой игре он выполнил 24 эйса.

    Все прогнозы на теннис

    В первом матче Хуркач выиграл у француза Артюра Риндеркнеша.

    Хуркач является действующим чемпионом «Мастерса» в Майами.

    Прогноз и ставка

    На Харриса в этом матче можно поставить за 3.52, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.34.

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    Оба теннисиста обладают классной подачей, но преимущество Хуркача заключается в разнообразии игры. Харрис все-таки не может этим похвастаться, да и на приеме он действует не так эффективно.

    Ставка — победа Хуркача в двух сетах за 1.89.

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    Харрис — Хуркач: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 29.03.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Хуркач обыграть Харриса?
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