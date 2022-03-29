Поляк Хуберт Хуркач сыграет против южноафриканца Ллойда Харриса в четвертом круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 29 марта, начало — в 22:30 мск. Харрис — Хуркач: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Харрис

Харрис отвратительно начал сезон, выиграв первый матч только в начале марта.

А перед этим южноафриканский теннисист не смог пройти первый раунд на пяти турнирах кряду.

В Майами Харрис стартовал с победы над Факундо Банисом, после чего сенсационно выиграл у Дениса Шаповалова. Матч против канадца подтвердил. что Ллойд наконец-то пришел в себя.

В третьем раунде Харрис одержал победу над японцем Есихито Нисиокой. Непростой матч, в котором все решилось только в третьем сете. При этом все партии были затяжными.

Хуркач

Хуркач тем временем в третьем раунде одержал победу над Асланом Карацевым. Несмотря на то, что встреча продолжалась три сета, поляк действительно был лучше.

И в первую очередь, Хуберт добился успеха за счет отменных действий на первой подаче. В этой игре он выполнил 24 эйса.

Все прогнозы на теннис

В первом матче Хуркач выиграл у француза Артюра Риндеркнеша.

Хуркач является действующим чемпионом «Мастерса» в Майами.

Прогноз и ставка

На Харриса в этом матче можно поставить за 3.52, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.34.

Оба теннисиста обладают классной подачей, но преимущество Хуркача заключается в разнообразии игры. Харрис все-таки не может этим похвастаться, да и на приеме он действует не так эффективно.

Ставка — победа Хуркача в двух сетах за 1.89.