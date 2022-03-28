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    Медведев снова выиграет с разгромным счетом?

    Медведев — Мартинес. Прогноз (к. 1.98) и ставки на «Мастерс» в Майами 28 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Медведев — Мартинес
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против испанца Педро Мартинеса в третьем круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 28 марта, начало — в 16:00 мск. Медведев — Мартинес: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 28 Марта 2022 года
    Даниил Медведев (Россия)
  • Майами. Мужчины
    •  Даниил Медведев (Россия) 16:00 Pedro Martinez Pedro Martinez
  • Майами. Мужчины
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    Медведев

    Медведев в стартовом матче легко выиграл у Энди Маррея. Как и ожидалось, британец больше не в состоянии конкурировать с первой десяткой.

    В первом сете Маррей еще хоть как-то сопротивлялся, а во втором игра была полностью под контролем россиянина.

    Также показательно, что у Маррея за весь матч не было ни одного брейк-пойнта. В общем, неплохая разминка получилась. Но глобальные выводы делать пока еще рано.

    Мартинес

    Для Мартинеса выход в третий круг в Майами уже можно считать серьезным достижением.

    Но тут, правда, стоит признать, что испанцу повезло с сеткой на старте турнира. Сначала Педро обыграл нестабильного немца Яна-Леннарда Штруффа, а потом одержал уверенную победу над Кристианом Гарином.

    В конце февраля Мартинес стал победителем грунтового турнира в Сантьяго. Это на данный момент его главный успех в текущем сезоне.

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    И также стоит добавить, что Мартинес в этом году выигрывал хотя бы один матч на всех турнирах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Медведева. На Мартинеса можно поставить за 10.75.

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    Два года назад Даниил легко разгромил Педро на Australian Open. В предстоящем матче, скорее всего, тоже не будет даже намека на интрига. Это не грунт, здесь Мартинесу будет сложно выиграть хотя бы пять-шесть геймов.

    Ставка — победа Медведева + тотал геймов меньше 18,5 за 1.98.

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    Медведев — Мартинес: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 28.03.2022. Прогнозы на теннис. Медведев снова выиграет с разгромным счетом?
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