Россиянин Даниил Медведев сыграет против испанца Педро Мартинеса в третьем круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 28 марта, начало — в 16:00 мск. Медведев — Мартинес: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Медведев

Медведев в стартовом матче легко выиграл у Энди Маррея. Как и ожидалось, британец больше не в состоянии конкурировать с первой десяткой.

В первом сете Маррей еще хоть как-то сопротивлялся, а во втором игра была полностью под контролем россиянина.

Также показательно, что у Маррея за весь матч не было ни одного брейк-пойнта. В общем, неплохая разминка получилась. Но глобальные выводы делать пока еще рано.

Мартинес

Для Мартинеса выход в третий круг в Майами уже можно считать серьезным достижением.

Но тут, правда, стоит признать, что испанцу повезло с сеткой на старте турнира. Сначала Педро обыграл нестабильного немца Яна-Леннарда Штруффа, а потом одержал уверенную победу над Кристианом Гарином.

В конце февраля Мартинес стал победителем грунтового турнира в Сантьяго. Это на данный момент его главный успех в текущем сезоне.

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И также стоит добавить, что Мартинес в этом году выигрывал хотя бы один матч на всех турнирах.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Медведева. На Мартинеса можно поставить за 10.75.

Два года назад Даниил легко разгромил Педро на Australian Open. В предстоящем матче, скорее всего, тоже не будет даже намека на интрига. Это не грунт, здесь Мартинесу будет сложно выиграть хотя бы пять-шесть геймов.

Ставка — победа Медведева + тотал геймов меньше 18,5 за 1.98.