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    Кирьосу хватит двух сетов для победы над Маннарино?

    Кирьос — Маннарино. Прогноз (к. 1.82) и ставки на «Мастерс» в Майами 23 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Кирьос — Маннарино
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    Ник Кирьос
    Австралиец Ник Кирьос сыграет против француза Адриана Маннарино в первом круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 23 марта, начало — в 18:00 мск. Кирьос — Маннарино: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 23 Марта 2022 года
    Ник Кирьос (Австралия)
  • Майами. Мужчины
    •  Ник Кирьос (Австралия) 17:00 Адриан Маннарино (Франция) Адриан Маннарино (Франция)
  • Майами. Мужчины
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    Кирьос

    Кирьос перед поездкой в Майами отлично выступил в Индиан-Уэллсе. Австралиец впервые с 2019 года дошел до четвертьфинала на уровне «Мастерса».

    Дальше Ника не пустил Рафаэль Надаль, но надо признать, что он очень круто провел матч против испанца. Король грунта кое-как дожал соперника в третьем сете.

    Кроме того, в третьем раунде Кирьос уверенно выиграл у норвежца Каспера Рууда. Без сомнений, это был лучший турнир для австралийского теннисиста за последние пару лет.

    Маннарино

    Маннарино здорово начал сезон, но недавние турниры провел не лучшим образом. Похоже, начался спад.

    В Индиан-Уэллсе Адриан сразу же проиграл Брендону Накашиме, а в Акаупулько — Тейлору Фрицу.

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    Зато в феврале Маннарино дошел до четвертьфинала сразу на трех турнирах — в Монпелье, Далласе и Делрей-Бич.

    В прошлом году Маннарино добрался в Майами до третьего раунда.

    Прогноз и ставка

    На Кирьоса в этом матче можно поставить за 1.27, победу Маннарино букмекеры предлагают за 3.92.

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    Если не все, то многое в предстоящем матче будет зависеть от Кирьоса. Если ему удастся держать свою подачу, у француза будут проблемы. В Индиан-Уэллсе с подачей Ника с трудом справлялся даже Надаль.

    Ставка — победа Кирьоса в двух сетах за 1.82.

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    Кирьос — Маннарино: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 23.03.2022. Прогнозы на теннис. Кирьосу хватит двух сетов для победы над Маннарино?
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