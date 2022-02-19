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    Кудерметова проиграет Остапенко в решающем матче?

    Остапенко — Кудерметова. Прогноз (к. 4.00) и ставки на турнир в Дубае 19 февраля 2022 года

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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против Алены Остапенко из Латвии в финале турнира в Дубае. Матч пройдет 19 февраля, начало — в 14:00 мск. Остапенко — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Остапенко

    Остапенко проводит просто невероятный турнир. Во всех предыдущих раундах она обыграла чемпионок турниров Большого Шлема.

    В первом круге Алена разгромила Софию Кенин, отдав американке лишь три гейма.

    В следующих трех матчах Остапенко отыгралась с 0-1 по сетам. Во втором круге теннисистка из Латвии обыграла Игу Швентек. Потом была победа над Петрой Квитовой.

    А в полуфинале Остапенко одержала волевую победу над Симоной Халеп. Третий сет Алена забрала со счетом 6:0.

    Кудерметова

    У Кудерметовой в пятницу получился незапланированный выходной. Россиянка должна была сыграть с Маркетой Вондроушовой, но соперница не смогла выйти на матч из-за травмы.

    Но зато перед этим Вероника тоже провел несколько классных матчей. В первом круге она выиграла у Викории Азаренко, при этом не позволив экс-первой ракетке мира выиграть ни одного гейма на приеме.

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    В следующем матче Кудерметова обыграла Гарбин Мугурусу, а в четвертьфинале — Жиль Тайхманн.

    Прогноз и ставка

    На Остапенко в этом матче можно поставить за 1.58, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 2.51.

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    Вероника здорово играла на этой неделе, но есть подозрение, что поймавшую кураж Остапенко она не остановит.

    Скорее всего, в финале будет три сета, и в решающем сильнее окажется латвийская теннисистка.

    Ставка — победа Остапенко со счетом 2-1 по сетам за 4.00.

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    Остапенко — Кудерметова: прогноз, ставка (4.00), статистика, коэффициенты матча 19.02.2022. Прогнозы на теннис. Кудерметова проиграет Остапенко в решающем матче?
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