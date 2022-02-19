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    Сможет ли Маннарино взять реванш у Опелки?

    Маннарино — Опелка. Прогноз (к. 2.31) и ставки на турнир в Делрей-Бич 19 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Маннарино — Опелка
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    Райли Опелка
    Француз Адриан Маннарино сыграет против американца Райли Опелки в четвертьфинале турнира в Делрей-Бич. Матч пройдет 19 февраля, начало — в 02:00 мск. Маннарино — Опелка: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Маннарино

    Для Маннарино главным успехом в этом сезоне пока что остается выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.

    В Мельбурне француз выиграл у Джеймса Дакворта, Хуберта Хуркача и Аслана Карацева, после чего уступил Рафаэлю Надалю.

    И как показали следующие турниры, Адриан действительно находится в хорошей форме. В Монпелье он обыграл Алехандро Давидовича-Фокину и Давида Гоффена.

    В Далласе Маннарино снова дошел до четвертьфинала. И там его остановил как раз Райли Опелка.

    В первых раундах текущего турнира Маннарино прошел Лиама Броади и Брэндона Накашиму.

    Опелка

    Опелка тем временем выиграл на прошлой неделе турнир в Далласе. После победы над Маннарино в четвертьфинале у него было два сумасшедших матча. Сначала Райли выиграл у Джона Изнера — оба сета завершились тай-брейком.

    В решающем матче Опелка одержал победу над еще одним американцем — Дженсоном Бруксби. И в этом случае он тоже дважды переиграл соперника на тай-брейке.

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    В Делрей-Бич Опелка в стартовом матче выиграл у Джека Сок. На этот раз для победы понадобилось три сета. В решающем Райли отдал сопернику лишь один гейм.

    Прогноз и ставка

    На Маннарино в этом матче можно поставить за 2.71, победу Опелки букмекеры предлагают за 1.51.

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    У француза на самом деле минимальные шансы на успех в предстоящей игре. Будет то же, что и на прошлой неделе. Опелки замучает Маннарино своими пушечными подачами.

    Ставка — победа Опелки в двух сетах за 2.31.

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    Маннарино — Опелка: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 19.02.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Маннарино взять реванш у Опелки?
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