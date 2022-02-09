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    Сможет ли Маррей остановить Бублика?

    Бублик — Маррей. Прогноз (к. 2.30) и ставки на турнир в Роттердаме 9 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Бублик — Маррей
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    Александр Бублик
    Британец Энди Маррей сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика в первом круге турнира в Роттердаме. Матч пройдет 9 февраля, начало — в 21:30 мск. Бублик — Маррей: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Бублик

    Бублик на прошлой неделе выиграл первый титул в карьере. До этого он четыре раза был в финале, но не побеждал.

    Александр сенсационно выиграл турнир в Монпелье. И самое удивительное, что в решающем матче он разобрался с Александром Зверевым — 6:4, 6:3.

    Бублик еще раз подтвердил, что он может победить любого и проиграть любому. В Монпелье он провел серию очень классных матчей. Например, в четвертьфинале ему удалось выиграть у Роберто Баутисты-Агута.

    Интересно, что в прошлом году Бублик обыграл Зверева в первом круге на турнире в Роттердаме.

    Маррей

    Маррей, как и на многих других турнирах, получил в Роттердаме wild card. Попасть в основную сетку без квалификации британцу было бы проблематично, в текущем рейтинге он всего лишь 95-й.

    На Открытом чемпионате Австралии Маррей прошел только один раунд. После победы над Николозом Басилашвили Энди уступил Таро Даниэлю. Поражение от японца стало неприятным сюрпризом.

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    Но в целом первый месяц нового сезона нельзя назвать неудачным. В Сиднее Маррей дошел до финала. В решающем матче экс-первая ракетка мира проиграл Аслану Карацеву.

    Маррей выигрывал турнир в Роттердаме в 2009 году.

    Прогноз и ставка

    На Бублика в этом матче можно поставить за 2.30, победу Маррея букмекеры предлагают за 1.65.

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    Сложно сказать, успеет ли Бублик восстановиться эмоционально, все-таки турнир в Монпелье получился для него чересчур событийным.

    Но очевидно, что теннисисту из Казахстана по силам обыграть Маррея. Тем более британцу далеко не всегда удается подходить к матчам в оптимальном физическом состоянии.

    Ставка — победа Бублика за 2.30.

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