Британец Энди Маррей сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика в первом круге турнира в Роттердаме. Матч пройдет 9 февраля, начало — в 21:30 мск. Бублик — Маррей: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бублик

Бублик на прошлой неделе выиграл первый титул в карьере. До этого он четыре раза был в финале, но не побеждал.

Александр сенсационно выиграл турнир в Монпелье . И самое удивительное, что в решающем матче он разобрался с Александром Зверевым — 6:4, 6:3.

Бублик еще раз подтвердил, что он может победить любого и проиграть любому. В Монпелье он провел серию очень классных матчей. Например, в четвертьфинале ему удалось выиграть у Роберто Баутисты-Агута.

Интересно, что в прошлом году Бублик обыграл Зверева в первом круге на турнире в Роттердаме.

Маррей

Маррей, как и на многих других турнирах, получил в Роттердаме wild card. Попасть в основную сетку без квалификации британцу было бы проблематично, в текущем рейтинге он всего лишь 95-й.

На Открытом чемпионате Австралии Маррей прошел только один раунд. После победы над Николозом Басилашвили Энди уступил Таро Даниэлю. Поражение от японца стало неприятным сюрпризом.

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Но в целом первый месяц нового сезона нельзя назвать неудачным. В Сиднее Маррей дошел до финала. В решающем матче экс-первая ракетка мира проиграл Аслану Карацеву.

Маррей выигрывал турнир в Роттердаме в 2009 году.

Прогноз и ставка

На Бублика в этом матче можно поставить за 2.30, победу Маррея букмекеры предлагают за 1.65.

Сложно сказать, успеет ли Бублик восстановиться эмоционально, все-таки турнир в Монпелье получился для него чересчур событийным.

Но очевидно, что теннисисту из Казахстана по силам обыграть Маррея. Тем более британцу далеко не всегда удается подходить к матчам в оптимальном физическом состоянии.

Ставка — победа Бублика за 2.30.