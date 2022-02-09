Бублик
Бублик на прошлой неделе выиграл первый титул в карьере. До этого он четыре раза был в финале, но не побеждал.
Александр
Бублик еще раз подтвердил, что он может победить любого и проиграть любому. В Монпелье он провел серию очень классных матчей. Например, в четвертьфинале ему удалось выиграть у Роберто Баутисты-Агута.
Интересно, что в прошлом году Бублик обыграл Зверева в первом круге на турнире в Роттердаме.
Маррей
Маррей, как и на многих других турнирах, получил в Роттердаме wild card. Попасть в основную сетку без квалификации британцу было бы проблематично, в текущем рейтинге он всего лишь 95-й.
На Открытом чемпионате Австралии Маррей прошел только один раунд. После победы над Николозом Басилашвили Энди уступил Таро Даниэлю. Поражение от японца стало неприятным сюрпризом.
Но в целом первый месяц нового сезона нельзя назвать неудачным. В Сиднее Маррей дошел до финала. В решающем матче экс-первая ракетка мира проиграл Аслану Карацеву.
Маррей выигрывал турнир в Роттердаме в 2009 году.
Прогноз и ставка
На Бублика в этом матче можно поставить за 2.30, победу Маррея букмекеры предлагают за 1.65.
Сложно сказать, успеет ли Бублик восстановиться эмоционально, все-таки турнир в Монпелье получился для него чересчур событийным.
Но очевидно, что теннисисту из Казахстана по силам обыграть Маррея. Тем более британцу далеко не всегда удается подходить к матчам в оптимальном физическом состоянии.
Ставка — победа Бублика за 2.30.