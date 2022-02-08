Канадец Денис Шаповалов сыграет против чеха Иржи Лехечки в первом круге турнира в Роттердаме. Матч пройдет 8 февраля, начало — в 16:00 мск. Лехечка — Шаповалов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Лехечка

Лехечка попал в основную сетку через квалификацию. При этом в решающем раунде отбора чех выиграл у француза Корентена Муте.

На прошлой неделе 20-летний теннисист пытался попасть в основу на турнире в Монпелье, но не смог пройти квалификацию, сразу же уступив Михаилу Кукушкину.

Пока что главным успехом Лехечки в этом году остается выход в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. После непростого отбора Иржи проиграл в первом круге Григору Димитрову.

Шаповалов

Шаповалов тем временем наконец-то вышел на тот уровень, благодаря которому в какой-то момент поднялся в топ-10.

На Australian Open Денис добрался до четвертьфинала. При этом у него был шикарный шанс обыграть Рафаэля Надаля и продолжить борьбу за титул. Испанец был почти без сил в третьем и четвертом сете, но пятую партию провел идеально, в отличие от теннисиста из Канады.

Все прогнозы на теннис

Главным же достижением Шаповалова стала яркая победа над Александром Зверевым в четвертом круге. В этом матче он показал свой лучший теннис. Зверев, которого называли одним из главных фаворитов, в итоге не взял ни одной партии.

Прогноз и ставка

На Лехечку в этом матче можно поставить за 5.00, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.19.

Денис приехал бороться за титул, это очевидно. С тем теннисом, который он показал в Мельбурне, канадец вполне способен как минимум дойти до финала.

Ставка — победа Шаповалова с форой по геймам (-4,5) за 2.02.