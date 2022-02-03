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    Сможет ли Басилашвили обыграть Джумхура?

    Джумхур — Басилашвили. Прогноз (к. 2.36) и ставки на турнир в Монпелье 3 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Джумхур — Басилашвили
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    Николоз Басилашвили
    Грузин Николоз Басилашвили сыграет против боснийца Дамира Джумхура во втором круге турнира в Монпелье. Матч пройдет 3 февраля, начало — 15:30 мск. Джумхур — Басилашвили: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джумхур

    Джумхур когда-то был рядом с топ-20, но предыдущие пару сезонов получились для него откровенно провальными. Сейчас босниец находится в рейтинге на 152 месте.

    Но начало этого года получилось относительно неплохим. В январе Дамир прошел квалификацию на Открытом чемпионате Австралии, после чего, правда, сразу же почти без шансов уступил Пабло Андухару.

    Кроме того, в конце прошлого месяца Джумхур успел сыграть на «челленджере» в Кемперер, где во втором круге уступил Андрею Кузнецову.

    В Монпелье Джумхуру тоже пришлось пробиваться в основу через квалификацию. В решающем матче отбора боснийский теннисист обыграл Эрнеста Гулбиса. После этого он выиграл у словака Алекса Молчана, при этом забрав второй сет со счетом 6:0.

    Басилашвили

    Басилашвили тем временем не лучшим образом провел январь. Сначала он сыграл два невнятных матча на Кубке ATP. В одном из них Николоз снялся по ходу первого сета из-за проблем с дыханием.

    На турнире в Сиднее грузинский теннисист в первом же матче проиграл Энди Маррею. Игра, правда, получилась напряженной, какого-то преимущества у британца не было.

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    На Открытом чемпионате Австралии Николозу снова пришлось играть против Маррея. И этот матч тоже был затяжным и невероятно эмоциональным. Энди оказался чуть удачливее в пятом сете. Басилашвили при этом регулярно помогал сопернику, допуская невынужденные ошибки.

    Прогноз и ставка

    На Джумхура в этом матче можно поставить за 2.40, победу Басилашвили букмекеры предлагают за 1.60.

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    Когда Басилашвили в оптимальной форме, матчи против таких соперников редко бывают для него большой проблемой, но сейчас ситуация не самая понятная.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.36.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.48.

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    Джумхур — Басилашвили: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 03.02.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Басилашвили обыграть Джумхура?
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