Джумхур
Джумхур когда-то был рядом с топ-20, но предыдущие пару сезонов получились для него откровенно провальными. Сейчас босниец находится в рейтинге на 152 месте.
Но начало этого года получилось относительно неплохим. В январе Дамир прошел квалификацию на Открытом чемпионате Австралии, после чего, правда, сразу же почти без шансов уступил Пабло Андухару.
Кроме того, в конце прошлого месяца Джумхур успел сыграть на «челленджере» в Кемперер, где во втором круге уступил Андрею Кузнецову.
В Монпелье Джумхуру тоже пришлось пробиваться в основу через квалификацию. В решающем матче отбора боснийский теннисист обыграл Эрнеста Гулбиса. После этого он выиграл у словака Алекса Молчана, при этом забрав второй сет со счетом 6:0.
Басилашвили
Басилашвили тем временем не лучшим образом провел январь. Сначала он сыграл два невнятных матча на Кубке ATP. В одном из них Николоз снялся по ходу первого сета из-за проблем с дыханием.
На турнире в Сиднее грузинский теннисист в первом же матче проиграл Энди Маррею. Игра, правда, получилась напряженной, какого-то преимущества у британца не было.
На Открытом чемпионате Австралии Николозу снова пришлось играть против Маррея. И этот матч тоже был затяжным и невероятно эмоциональным. Энди оказался чуть удачливее в пятом сете. Басилашвили при этом регулярно помогал сопернику, допуская невынужденные ошибки.
Прогноз и ставка
На Джумхура в этом матче можно поставить за 2.40, победу Басилашвили букмекеры предлагают за 1.60.
Когда Басилашвили в оптимальной форме, матчи против таких соперников редко бывают для него большой проблемой, но сейчас ситуация не самая понятная.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.36.
Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.48.