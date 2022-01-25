Американка Мэдисон Киз сыграет против чешской теннисистки Барборы Крейчиковой в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 25 января, начало — в 04:30 мск. Крейчикова — Киз: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Крейчикова

Крейчикова впервые в карьере сыграет в четвертьфинале австралийского мэйджора. До этого ее лучшим результатом в Мельбурне был второй круг.

В четвертом круге Барбора одержала победу над Викторией Азаренко. Соперница взяла лишь четыре гейма.

Но Крейчиковой тут серьезно повезло. Азаренко не могла играть в полную силу из-за травмы шеи. Белоруска несколько раз вызывала на корт физиотерапевта, но так и не смогла избавиться от дискомфорта. И чешская теннисистка идеально воспользовалась ситуацией.

Пока что самым сложным был матч против Алены Остапенко. Крейчикова отыграла сет и брейк. В остальных матчах у нее вообще не было проблем.

Киз

Киз тем временем третий раз в карьере дошла на Australian Open до четвертьфинала. Похоже, американка снова вернулась на топ-уровень.

В четвертом раунде Мэдисон неожиданно легко выиграла у Паулы Бадосы. Во втором сете она отдала испанке лишь один гейм.

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При этом Киз очень классно играла не только на своей подаче, но и на приеме, порой просто шокируя Бадосу.

В четырех матчах на текущем турнире Киз, как и Крейчикова, проиграла лишь один сет.

Прогноз и ставка

На Крейчикову в этом матче можно поставить за 1.77, победу Киз букмекеры предлагают за 2.15.

С одной стороны, шансы действительно 50 на 50, но конкретном на этом турнире Киз играет лучше Крейчиковой. Чешке повезло против Азаренко, которая получила травму. А в этом случае у нее точно будут проблемы.

Ставка — победа Киз за 2.15.