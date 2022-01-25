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    Сможет ли Крейчикова остановить Киз?

    Крейчикова — Киз. Прогноз (к. 2.15) и ставки на Открытый чемпионата Австралии 25 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Крейчикова — Киз
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    Мэдисон Киз
    Американка Мэдисон Киз сыграет против чешской теннисистки Барборы Крейчиковой в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 25 января, начало — в 04:30 мск. Крейчикова — Киз: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Australian Open. Женщины 25 Января 2022 года
    Barbora Krejcikova
  • Australian Open. Женщины
    •  Barbora Krejcikova 04:30 Мэдисон Кис (США) Мэдисон Кис (США)
  • Australian Open. Женщины
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    Крейчикова

    Крейчикова впервые в карьере сыграет в четвертьфинале австралийского мэйджора. До этого ее лучшим результатом в Мельбурне был второй круг.

    В четвертом круге Барбора одержала победу над Викторией Азаренко. Соперница взяла лишь четыре гейма.

    Но Крейчиковой тут серьезно повезло. Азаренко не могла играть в полную силу из-за травмы шеи. Белоруска несколько раз вызывала на корт физиотерапевта, но так и не смогла избавиться от дискомфорта. И чешская теннисистка идеально воспользовалась ситуацией.

    Пока что самым сложным был матч против Алены Остапенко. Крейчикова отыграла сет и брейк. В остальных матчах у нее вообще не было проблем.

    Киз

    Киз тем временем третий раз в карьере дошла на Australian Open до четвертьфинала. Похоже, американка снова вернулась на топ-уровень.

    В четвертом раунде Мэдисон неожиданно легко выиграла у Паулы Бадосы. Во втором сете она отдала испанке лишь один гейм.

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    При этом Киз очень классно играла не только на своей подаче, но и на приеме, порой просто шокируя Бадосу.

    В четырех матчах на текущем турнире Киз, как и Крейчикова, проиграла лишь один сет.

    Прогноз и ставка

    На Крейчикову в этом матче можно поставить за 1.77, победу Киз букмекеры предлагают за 2.15.

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    С одной стороны, шансы действительно 50 на 50, но конкретном на этом турнире Киз играет лучше Крейчиковой. Чешке повезло против Азаренко, которая получила травму. А в этом случае у нее точно будут проблемы.

    Ставка — победа Киз за 2.15.

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    Крейчикова — Киз: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 25.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Крейчикова остановить Киз?
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