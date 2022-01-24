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    Циципас проиграет Фрицу?

    Фриц — Циципас. Прогноз (к. 2.68) и ставки на Открытый чемпионат Австралии 24 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Фриц — Циципас
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против американца Тейлора Фрица в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 24 января, начало — в 11:00 мск. Фриц — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Фриц

    Фриц впервые в карьере дошел до четвертого круга на турнире «Большого шлема». Ему удалось это только с 22-й попытки.

    В третьем раунде у американца был сложный матч против Роберто Баутисты-Агута. Тейлор выиграл первый сет со счетом 6:0, но испанец быстро пришел в себя, взял две партии, после чего на корте началась самая настоящая война Фриц дожал соперника только в пятом сете.

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    Перед этим же Фриц выиграл у Максимилиана Мартерера и Фрэнсиса Тиафо, не отдав им ни одной партии.

    Циципас

    У Циципаса тоже было достаточно напряженных сетов в первых раундах. Но в целом, конечно, он был заметно лучше своих оппонентов.

    В третьем раунде Стефанос одержал победу над Бенуа Пэром. Француз очень достойно сопротивлялся, взял даже один сет, но в ключевые моменты грек все равно уступал греку.

    То же самое было и в матче с аргентинцем Себастьяном Баэсом. В трех сетах Циципасу пока что удалось выиграть только у шведа Микаэля Имера.

    Прогноз и ставка

    На Фрица в этом матче можно поставить за 2.68, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.52.

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    На этот раз в победе Циципаса есть сомнения. Где-то со второй половины прошлого сезона Фриц стал опасным соперником даже для топ-10. Осенью американец обыгрывал Маттео Берреттини, Янника Синнера, Александра Зверева и Андрея Рублева. Кроме того, год назад он едва не остановил на Australian Open Новака Джоковича.

    Ставка — победа Фрица за 2.68. Тейлор тоже хорош в игре на своей подаче, неплохо цепляется на приеме, поэтому поражение Циципаса не будет чем-то супер сенсационным.

    Также можно рассмотреть ставку на общий тотал геймов больше 40,5 за 1.92.

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    Фриц — Циципас: прогноз, ставка (2.68), статистика, коэффициенты матча 24.01.2022. Прогнозы на теннис. Циципас проиграет Фрицу?
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