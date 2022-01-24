Де Минаур
Де Минаур впервые в карьере дошел на австралийском мэйджоре до четвертого круга.
Неплохое достижение для австралийского теннисиста, который в последнее время не радовал. Но с одной оговоркой: опасных соперников у него пока не было.
Алекс начал турнир с победы над итальянцем Лоренуо Музетти, после чего легко выиграл у поляка Камиля Майхшака.
В третьем раунде Де Минаур разобрался в трех сетах с испанцем Пабло Андухаром.
Также стоит добавить, что в начале месяца Де Минаур обыграл на Кубке ATP Маттео Берреттини.
Синнер
Синнер тоже до этого ни разу не играл четвертом раунде Australian Open. Год назад он и вовсе вылетел после первого круга.
Как и Де Минаур, Янник пока тоже не играл против серьезных соперников. Первые раунды стали для него своеобразной разминкой.
Все прогнозы на Australian Open
Чуть-чуть понервничать пришлось только в матче против Таро Даниэля. Японец неожиданно легко взял второй сет, но в остальных партиях доминировал только итальянец. То же самое было и в матчах против Жуана Соузы и Стива Джонсона.
Прогноз и ставка
На Де Минаура в этом матче можно поставить за 2.97, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.44.
Янник ранее уже обыгрывал Алекса. Сначала на молодежном Итоговом турнире в 2019 году, а в следующем сезоне в Софии. Но эта информация сейчас вряд ли как-то поможет.
Де Минаура будут вовсю поддерживать местные болельщики, и это тоже может повлиять на ход матча.
Самый логичный вариант в данном случае — ставка на тотал сетов больше 3,5. Правда, коэффициент всего лишь 1.54.
Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Де Минаура больше 18,5 за 1.89.
И еще один вариант — ставка на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.93.