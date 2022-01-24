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    Де Минаур остановит Синнера?

    Де Минаур — Синнер. Прогноз (к. 1.93) и ставки на Открытый чемпионат Австралии 24 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Де Минаур — Синнер
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    Янник Синнер
    Австралиец Алекс Де Минаур сыграет против итальянца Янника Синнера в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 24 января, начало — в 06:30 мск. Де Минаур — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Australian Open. Мужчины 24 Января 2022 года
    Alex de Minaur
  • Australian Open. Мужчины
    •  Alex de Minaur 06:30 Янник Синнер (Италия) Янник Синнер (Италия)
  • Australian Open. Мужчины
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    Де Минаур

    Де Минаур впервые в карьере дошел на австралийском мэйджоре до четвертого круга.

    Неплохое достижение для австралийского теннисиста, который в последнее время не радовал. Но с одной оговоркой: опасных соперников у него пока не было.

    Алекс начал турнир с победы над итальянцем Лоренуо Музетти, после чего легко выиграл у поляка Камиля Майхшака.

    В третьем раунде Де Минаур разобрался в трех сетах с испанцем Пабло Андухаром.

    Также стоит добавить, что в начале месяца Де Минаур обыграл на Кубке ATP Маттео Берреттини.

    Синнер

    Синнер тоже до этого ни разу не играл четвертом раунде Australian Open. Год назад он и вовсе вылетел после первого круга.

    Как и Де Минаур, Янник пока тоже не играл против серьезных соперников. Первые раунды стали для него своеобразной разминкой.

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    Чуть-чуть понервничать пришлось только в матче против Таро Даниэля. Японец неожиданно легко взял второй сет, но в остальных партиях доминировал только итальянец. То же самое было и в матчах против Жуана Соузы и Стива Джонсона.

    Прогноз и ставка

    На Де Минаура в этом матче можно поставить за 2.97, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.44.

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    Янник ранее уже обыгрывал Алекса. Сначала на молодежном Итоговом турнире в 2019 году, а в следующем сезоне в Софии. Но эта информация сейчас вряд ли как-то поможет.

    Де Минаура будут вовсю поддерживать местные болельщики, и это тоже может повлиять на ход матча.

    Самый логичный вариант в данном случае — ставка на тотал сетов больше 3,5. Правда, коэффициент всего лишь 1.54.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Де Минаура больше 18,5 за 1.89.

    И еще один вариант — ставка на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.93.

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    Де Минаур — Синнер: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 24.01.2022. Прогнозы на теннис. Де Минаур остановит Синнера?
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