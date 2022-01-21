ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    В мечтах о Пекине, в опасениях из-за «короны». До старта ОИ-2022 осталось две недели Хулиан АльваресНовые звезды из Южной Америки. 11 талантов, которые вскоре могут покорить Европу Роберто МартинесКто должен заменить Бенитеса в «Эвертоне»? Плюсы и минусы всех кандидатов
  • 14:19
    • Медведев обыграл Кирьоса и вышел в третий круг Australian Open
  • 13:16
    • «Барселона» намерена продать Дембеле до конца января
  • 11:31
    • Объявлен состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине
  • 14:49
    • Переговоры «Зенита» и «Ювентуса» по Азмуну зашли в тупик
  • 13:08
    • Дембеле не попал в заявку «Барселоны» на матч с «Атлетиком»
  • 11:47
    • Мбаппе может пропустить ближайший матч «ПСЖ» из-за травмы
    Все новости спорта

    Азаренко снова обыграет Свитолину?

    Азаренко — Свитолина. Прогноз (к. 1.88) и ставки на Открытый чемпионат Австралии 21 января 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Australian Open Прогнозы на WTA Прогнозы на Виктория Азаренко Прогнозы на Элина Свитолина
    Прогноз и ставки на Азаренко — Свитолина
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Элина Свитолина
    Украинка Элина Свитолина сыграет против белоруски Виктории Азаренко в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 21 января, начало — в 03:00 мск. Азаренко — Свитолина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Азаренко

    Азаренко очень легко прошла первые два круга на австралийском мэйджоре. Судя по всему, экс-первая ракетка мира неплохо подготовилась к новому сезону.

    В стартовом матче Виктория обыграла венгерку Панну Удварди, отдав сопернице лишь четыре гейма.

    А в следующем матче был еще один разгром. На этот раз Азаренко одержала победу над Жиль Тайкманн.

    В начале января на турнире в Аделаиде Азаренко уверенно выиграла у Паулы Бадосы. Правда, в четвертьфинале белоруска уступила Иге Швентек.

    Свитолина

    У Свитолиной пока тоже не было больших проблем. Правда, в отличие от Азаренко, один сет она уже проиграла.

    Во втором круге Элина позволила взять партию Армони Тан. И кто знает, как бы дальше развивались события, не получи француженка травму. В третьем сете при счете 5:1 в пользу Свитолиной она отказалась продолжать матча.

    Все прогнозы на Australian Open

    В первом раунде украинская теннисистка выиграла в двух сетах у Фионы Ферро. Во втором сете Свитолина переиграла соперницу на тай-брейке.

    Прогноз и ставка

    На Азаренко в этом матче можно поставить за 1.39, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 3.20.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Элина всегда борется до последнего, но, к сожалению, в последнее время она допускает чересчур много ошибок. Тан и Ферро «простили» Свитолину, тогда как Азаренко, скорее всего, легко воспользуется подарками от украинки.

    К слову, все четыре предыдущих матча между этими теннисистками завершились в пользу Азаренко. В прошлом году Виктория легко выиграла у Элины на турнире в Дохе.

    Ставка — победа Азаренко в двух сетах за 1.88.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Сьерра-Леоне — Экваториальная Гвинея
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Кот-д’Ивуар — Алжир
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Галатасарай — Касымпаша
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Эльче — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Хетафе — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Мали — Мавритания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Гамбия — Тунис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  5.65
  • Прогноз на матч Арсенал Лондон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  5.00
  • Прогноз на матч Рома — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  5.90
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  7.31
  • Экспресс дня 20 января
  • Сегодня в 23:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Бостон — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Азаренко — Свитолина: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 21.01.2022. Прогнозы на теннис. Азаренко снова обыграет Свитолину?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры