Украинка Элина Свитолина сыграет против белоруски Виктории Азаренко в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 21 января, начало — в 03:00 мск. Азаренко — Свитолина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Азаренко

Азаренко очень легко прошла первые два круга на австралийском мэйджоре. Судя по всему, экс-первая ракетка мира неплохо подготовилась к новому сезону.

В стартовом матче Виктория обыграла венгерку Панну Удварди, отдав сопернице лишь четыре гейма.

А в следующем матче был еще один разгром. На этот раз Азаренко одержала победу над Жиль Тайкманн.

В начале января на турнире в Аделаиде Азаренко уверенно выиграла у Паулы Бадосы. Правда, в четвертьфинале белоруска уступила Иге Швентек.

Свитолина

У Свитолиной пока тоже не было больших проблем. Правда, в отличие от Азаренко, один сет она уже проиграла.

Во втором круге Элина позволила взять партию Армони Тан. И кто знает, как бы дальше развивались события, не получи француженка травму. В третьем сете при счете 5:1 в пользу Свитолиной она отказалась продолжать матча.

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В первом раунде украинская теннисистка выиграла в двух сетах у Фионы Ферро. Во втором сете Свитолина переиграла соперницу на тай-брейке.

Прогноз и ставка

На Азаренко в этом матче можно поставить за 1.39, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 3.20.

Элина всегда борется до последнего, но, к сожалению, в последнее время она допускает чересчур много ошибок. Тан и Ферро «простили» Свитолину, тогда как Азаренко, скорее всего, легко воспользуется подарками от украинки.

К слову, все четыре предыдущих матча между этими теннисистками завершились в пользу Азаренко. В прошлом году Виктория легко выиграла у Элины на турнире в Дохе.

Ставка — победа Азаренко в двух сетах за 1.88.