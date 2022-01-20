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    Сможет ли Самсонова обыграть Вондроушову?

    Вондроушова — Самсонова. Прогноз (к. 4.30) и ставки на Открытый чемпионат Австралии 20 января 2022 года

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    Людмила Самсонова
    Россиянка Людмила Самсонова сыграет против чешки Маркеты Вондроушовой во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 20 января, начало — в 03:00 мск. Вондроушова — Самсонова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Australian Open. Женщины 20 Января 2022 года
    Маркета Вондроушова (Чехия)
  • Australian Open. Женщины
    •  Маркета Вондроушова (Чехия) 03:00 Ludmilla Samsonova Ludmilla Samsonova
  • Australian Open. Женщины
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    Вондроушова

    У Вондроушовой в первом круге был легкий матч против Присциллы Хон. Австралийка так и не смогла оказать хоть какое-то сопротивление.

    Маркеты выиграла в двух партиях, позволив сопернице выиграть лишь пять геймов.

    В первой половине января Вондроушова не очень удачно выступила на турнире в Аделаиде. В первом круге чешская теннисистка выиграла у Виктории Голубич, а потом уступила Ане Конюх.

    В прошлом году Вондроушова дошла на Australian Open до четвертого круга.

    Самсонова

    Самсонова второй год подряд преодолела первый круг на австралийском мэйджоре. Но только теперь это уже не стало сюрпризом. За последние полгода россиянка серьезно прибавила, благодаря чему поднялась в рейтинге на 37-е место.

    В стартово матче Людмила выиграла в двух сетах у американки Эмины Бекташ. Соперница иногда неплохо сопротивлялась, но в целом игра была под контролем Самсоновой.

    Все прогнозы на Australian Open

    На прошлой неделе Самсонова неплохо выступила в Аделаиде, где дошла до четвертьфинала. Дальше ее не пустила американка Мэдисон Киз.

    Прогноз и ставка

    На Вондроушову в этом матче можно поставить за 1.49, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 2.70.

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    В прошлом году Людмила обыграла Маркету на турнре в Берлине, где в итоге сенсационно завоевала титул.

    Но на харде Вондроушова, скорее всего, возьмет реванш. На этом покрытии с чешкой очень сложно соперничать.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.66.

    Или такой вариант — ставка на победу Вондроушовой в трех сетах за 4.30.

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    Вондроушова — Самсонова: прогноз, ставка (4.30), статистика, коэффициенты матча 20.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Самсонова обыграть Вондроушову?
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