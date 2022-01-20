Россиянка Людмила Самсонова сыграет против чешки Маркеты Вондроушовой во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 20 января, начало — в 03:00 мск. Вондроушова — Самсонова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Вондроушова

У Вондроушовой в первом круге был легкий матч против Присциллы Хон. Австралийка так и не смогла оказать хоть какое-то сопротивление.

Маркеты выиграла в двух партиях, позволив сопернице выиграть лишь пять геймов.

В первой половине января Вондроушова не очень удачно выступила на турнире в Аделаиде. В первом круге чешская теннисистка выиграла у Виктории Голубич, а потом уступила Ане Конюх.

В прошлом году Вондроушова дошла на Australian Open до четвертого круга.

Самсонова

Самсонова второй год подряд преодолела первый круг на австралийском мэйджоре. Но только теперь это уже не стало сюрпризом. За последние полгода россиянка серьезно прибавила, благодаря чему поднялась в рейтинге на 37-е место.

В стартово матче Людмила выиграла в двух сетах у американки Эмины Бекташ. Соперница иногда неплохо сопротивлялась, но в целом игра была под контролем Самсоновой.

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На прошлой неделе Самсонова неплохо выступила в Аделаиде, где дошла до четвертьфинала. Дальше ее не пустила американка Мэдисон Киз.

Прогноз и ставка

На Вондроушову в этом матче можно поставить за 1.49, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 2.70.

В прошлом году Людмила обыграла Маркету на турнре в Берлине, где в итоге сенсационно завоевала титул.

Но на харде Вондроушова, скорее всего, возьмет реванш. На этом покрытии с чешкой очень сложно соперничать.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.66.

Или такой вариант — ставка на победу Вондроушовой в трех сетах за 4.30.