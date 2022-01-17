Британец Энди Маррей сыграет против грузина Николоза Басилашвили в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 17 января в Мельбурне, начало — в 03:00 мск. Басилашвили — Маррей: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Басилашвили

Басилашвили пока ни разу не выигрывал в этом году, но самое главное, что ему, похоже, удалось привести в порядок свое физическое состояние.

В начале января Николоз сыграл два матча на Кубке ATP, и в тот он момент он был совершенно не готов противостоять парням из топ-20. Сначала грузина разгромил Диего Шварцмана, а в матче против Стефаноса Циципаса Басилашвили снялся по ходу первого сета из-за проблем с дыханием.

На турнире в Сиднее Николоз снова проиграл, но на этот раз все было не так безнадежно. 29-летний теннисист уступил — Энди Маррею. В первых двух сетах все решилось на тай-брейке, а в третьем британец обыграл грузинасо счетом 6:3. Матч продолжался больше трех часов, а это говорит о том, что физически Басилашвили чувствует себя уже намного лучше.

Маррей

Маррей тем временем впервые с октября 2019 года дошел до финала. Это случилось на турнире в Сиднее, где британец за неделю провел пять матчей.

Энди, помимо Басилашвили, выиграл у Виктора Дурасовича, Давида Гоффена и Райли Опелки.

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К финальному матчу против Аслана Карацева у Маррея, судя по всему, уже не осталось сил. Россиянин легко выиграл в двух сетах. Хотя стоит признать, что дело не только в усталости экс-первой ракетки мира. Многие эксперты отмечали, что Карацев играл на уровне топ-10.

Прогноз и ставка

На Басилашвили в этом матче можно поставить за 2.47, победу Маррея букмекеры предлагают за 1.57.

Энди обыгрывал Николоза не только в Сиднее, но и на Уимблдоне в прошлом году. Но сейчас все равно есть сомнения в его победе над грузинским теннисистом. Неделя в Сиднее получилась чересчур утомительной для британца.

Ну и Басилашвили действительно очень сложный соперник для первого круга.

Ставка — общий тотал сетов больше 4,5 за 3.12. И не факт, что матч завершится победой Маррея. Для Энди эта игра станет серьезным испытанием.

Также стоит рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.78.