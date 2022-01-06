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    Сможет ли Медведев обыграть Берреттини?

    Медведев — Берреттини. Прогноз (к. 1.89) и ставки на Кубок ATP 6 января 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Даниил Медведев Прогнозы на Маттео Берреттини
    Прогноз и ставки на Медведев — Берреттини
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против итальянца Маттео Берреттини в рамках группового этапа Кубка ATP. Матч пройдет 6 января, начало — в 03:30 мск. Медведев — Берреттини: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Медведев

    Медведев стартовал на Кубке ATP с неожиданного поражения от Уго Умбера. И Даниила, похоже, расстроил не столько результат, а сколько то, что в тот день ему пришлось провести на корте больше четырех часов.

    Игра с Умбером продолжалась ровно три часа. После этого Медведев вместе с Романом Сафиуллиным сыграл еще и в матче парного разряда.

    Во втором матче Медведев одержал победу над Алексом Де Минауром. Россиянин начал оба сета с быстрого брейка, и этот момент был ключевым — австралиец оказался не готов к тому, что ему придется отыгрываться. Во второй партии Даниил вел 5:0, но в итоге позволил сопернику взять два гейма. Но в целом это был легкий матч для второй ракетки мира.

    Хотя потом Медведев признался, что перед матчем ему пришлось выпить обезболивающее. И это были последствия того самого изнурительного дня, когда он уступил Умберу.

    Берреттини

    Берреттини тем временем тоже успел проиграть один матч. Итальянец уступил Алексу Де Минауру. Тот случай, когда он ошибался не только на приеме, но и на своей подаче. Хотя во второй партии все решилось только на тай-брейке.

    После этого Берреттини одержал победу над Уго Умбером, который тоже едва успел прийти в себя после тяжелейшей встречи с Медведевым.

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    На этот раз Маттео выручила подача. Итальянец сделал 18 эйсов, а у соперника при этом не было ни одного брейк-пойнта. При этом сам он выиграл на подаче соперника только один гейм.

    Прогноз и ставка

    На Медведева в этом матче можно поставить за 1.32, победу Берреттини букмекеры предлагают за 3.52.

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    Если Даниила не будет ничего беспокоить, он спокойно обыграет итальянца. Берреттини надо вообще не ошибаться на своей подаче, чтобы рассчитывать на победу. А в игре с Медведевым это почти нереально.

    Ставка — победа Медведева в двух сетах за 1.89.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.09.

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    Медведев — Берреттини: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 06.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Медведев обыграть Берреттини?
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