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    Циципас снова проиграет?

    Циципас — Басилашвили. Прогноз (к. 1.96) и ставки на Кубок ATP 5 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Циципас — Басилашвили
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против грузина Николоза Басилашвили в рамках группового этапа Кубка ATP. Матч пройдет 5 января, начало — в 11:00 мск. Циципас — Басилашвили: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Циципас

    Циципас должен был сыграть еще в первый день турнира, но в итоге отказался от этой возможности, посчитав, что ему нужно еще несколько дней на восстановление после травмы локтя.

    Несмотря на все опасения, Стефанос вскоре сыграл против Диего Шварцмана. Первый сет грек забрал на тай-брейке, а вот дальше начались проблемы. Аргентинец сделал камбэк, выиграв две следующие партии со счетом 6:3.

    Однако Циципас после матча заявил, что его опасения не подтвердились. «Было приятно видеть, что я выступаю на таком уровне, для меня это неожиданно. Все оказалось лучше, чем я думал. Я делал те удары, которые две недели назад боялся делать. Думаю, я двигаюсь в правильном направлении», — сказал грек.

    Теперь Циципас планирует сыграть и против Басилашвили, но при этом не исключает, что может не выйти на матч, если снова почувствует неприятный дискомфорт.

    Басилашвили

    Басилашвили пока сыграл лишь один матч на Кубке ATP. Грузинский теннисист уступил Диего Шварцману.

    Николоз оказался не готов к игре, о чем прекрасно свидетельствует счет — 6:1, 6:2 в пользу аргентинца.

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    После этого Басилашвили должен был сыграть против Хуберта Хуркача, но решил, что лучше в этот день просто потренироваться и просто отдохнуть.

    Прогноз и ставка

    На Циципаса в этом матче можно поставить за 1.28, победу Басилашвили букмекеры предлагают за 3.84.

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    Циципас пока что боится играть в полную силу из-за боли в локте. Грек прекрасно понимает, что рискует, пытаясь набрать форму к Открытому чемпионату Австралии

    Басилашвили тоже не в идеальной форме, но, скорее всего, он воспользуется проблемами соперника.

    Ставка — Басилашвили выиграет хотя бы один сет за 1.96.

    К слову, в прошлом сезоне Циципас проиграл Басилашивили в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

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    Циципас — Басилашвили: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 05.01.2022. Прогнозы на теннис. Циципас снова проиграет?
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