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    Сафиуллин снова удивит?

    Сафиуллин — Дакворт. Прогноз (к. 2.36) и ставки на Кубок ATP 4 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Сафиуллин — Дакворт
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против австралийца Джеймса Дакворта в рамках группового этапа Кубка ATP. Матч пройдет 4 января, начало — в 09:30 мск. Сафиуллин — Дакворт: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сафиуллин

    Сафиуллин стартовал на Кубке ATP с победы над Артуром Риндеркнешем. И этот результат стал настоящим сюрпризом. Хотя бы по той причине, что до этого у Романа была лишь одна победа над игроком из топ-100.

    И после первого сета, который завершился в пользу француза со счетом 6:2, не было никаких предпосылок к тому, что Сафиуллин выиграет этот матч. Переломным моментом стала концовка второй партии, когда россиянин сделал брейк при счете 6:5.

    Для Сафиуллина это была всего лишь четвертая победа на уровне ATP (при шести поражениях). Последний раз он выигрывал матч такого класса в первом круге «Ролан Гаррос».

    Дакворт

    Тем временем для Дакворта это будет первый матч в этом году. На днях австралиец должен был сыграть против Янника Синнера, но в последний момент снялся по каким-то причинам.

    Прошлый сезон получился для Дакворта вполне успешным, по его итогам он вошел в топ-50. А это гарантия попадания в основную сетку на всех крупных турнирах.

    В июле Джеймс добрался до третьего круга на Уимблдоне, потом выиграл один матч на олимпийском турнире в Токио и добрался до третьего раунда на «Мастерсе» в Торонто, где ему пришлось начинать с квалификации.

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    В конце сентября австралийский теннисист вышел в финал турнира в Нур-Султане. В решающем матче уступил южнокорейцу Квон Сун Ву.

    Ну а завершил сезон Дакворт сенсационным выходом в четвертьфинал «Мастерса» в Париже.

    Прогноз и ставка

    На Сафиуллина в этом матче можно поставить за 2.60, победу Дакворта букмекеры предлагают за 1.52.

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    Сафиуллин благодаря недавней победе над Риндеркнешем наверняка получил дополнительную психологическую уверенность. Но самое главное, чтобы его ничего не беспокоило. В предыдущие несколько лет Роман часто не мог играть на высоком уровне из-за травм, хотя по своему потенциалу он ни в чем не уступает тому же Аслану Карацеву.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.36. Сафиуллин может легко навязать борьбу сопернику, для которого это будет первый матч после паузы.

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    Сафиуллин — Дакворт: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 04.01.2022. Прогнозы на теннис. Сафиуллин снова удивит?
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