Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против австралийца Джеймса Дакворта в рамках группового этапа Кубка ATP. Матч пройдет 4 января, начало — в 09:30 мск. Сафиуллин — Дакворт: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сафиуллин

Сафиуллин стартовал на Кубке ATP с победы над Артуром Риндеркнешем. И этот результат стал настоящим сюрпризом. Хотя бы по той причине, что до этого у Романа была лишь одна победа над игроком из топ-100.

И после первого сета, который завершился в пользу француза со счетом 6:2, не было никаких предпосылок к тому, что Сафиуллин выиграет этот матч. Переломным моментом стала концовка второй партии, когда россиянин сделал брейк при счете 6:5.

Для Сафиуллина это была всего лишь четвертая победа на уровне ATP (при шести поражениях). Последний раз он выигрывал матч такого класса в первом круге «Ролан Гаррос».

Дакворт

Тем временем для Дакворта это будет первый матч в этом году. На днях австралиец должен был сыграть против Янника Синнера, но в последний момент снялся по каким-то причинам.

Прошлый сезон получился для Дакворта вполне успешным, по его итогам он вошел в топ-50. А это гарантия попадания в основную сетку на всех крупных турнирах.

В июле Джеймс добрался до третьего круга на Уимблдоне, потом выиграл один матч на олимпийском турнире в Токио и добрался до третьего раунда на «Мастерсе» в Торонто, где ему пришлось начинать с квалификации.

Все прогнозы на теннис

В конце сентября австралийский теннисист вышел в финал турнира в Нур-Султане. В решающем матче уступил южнокорейцу Квон Сун Ву.

Ну а завершил сезон Дакворт сенсационным выходом в четвертьфинал «Мастерса» в Париже.

Прогноз и ставка

На Сафиуллина в этом матче можно поставить за 2.60, победу Дакворта букмекеры предлагают за 1.52.

Сафиуллин благодаря недавней победе над Риндеркнешем наверняка получил дополнительную психологическую уверенность. Но самое главное, чтобы его ничего не беспокоило. В предыдущие несколько лет Роман часто не мог играть на высоком уровне из-за травм, хотя по своему потенциалу он ни в чем не уступает тому же Аслану Карацеву.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.36. Сафиуллин может легко навязать борьбу сопернику, для которого это будет первый матч после паузы.