Банис
Банис завершил минувший сезон на 76-м месте в рейтинге WTA. Этого будет вполне достаточно, чтобы попасть в основную сетку Открытого чемпионата Австралии.
Аргентинец крайне редко играет на каких-либо покрытиях, кроме грунта. Но при этом в прошлом году он дошел до третьего раунда на US Open. Правда, Факундо немного повезло, в первых раундах ему достались не самые серьезные оппоненты.
Банис, как ни странно, нередко ездил даже на «челленджеры». На одном из них он проиграл в финале испанцу Карлосу Алькарасу. А в Зальцбурге, где был вполне солидный состав участников, выиграл титул.
Маррей
Маррей тем временем находится за пределами топ-100 — на данный момент он 134-й. И это несмотря на все старания во во второй половине прошлого сезона.
После Открытого чемпионата США Энди провел девять турниров, включая выставочный в Абу-Даби в середине декабря. И в большинстве матчей британец показывал очень качественный теннис. О завершении карьеры в его случае пока действительно рано говорить.
Можно вспомнить, например, турнир в Стокгольме. Во втором раунде Маррей обыграл Янника Синнера. А в Абу-Даби Энди одержал победы над Дэном Эвансом и Рафаэлем Надалем.
Прогноз и ставка
На Баниса в этом матче можно поставить за 6.75, победу Маррея букмекеры предлагают за 1.20.
Скорее всего, Энди хватит двух сетов для победы над соперником, который любит играть исключительно на грунте.
Ставка — победа Маррея с форой по геймам (-5,5) за 2.00.