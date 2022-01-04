Британец Энди Маррей сыграет против аргентинца Факундр Баниса в первом круге турнира в Мельбурне. Матч пройдет 4 января, начало — в 04:00 мск. Банис — Маррей: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Банис

Банис завершил минувший сезон на 76-м месте в рейтинге WTA. Этого будет вполне достаточно, чтобы попасть в основную сетку Открытого чемпионата Австралии.

Аргентинец крайне редко играет на каких-либо покрытиях, кроме грунта. Но при этом в прошлом году он дошел до третьего раунда на US Open. Правда, Факундо немного повезло, в первых раундах ему достались не самые серьезные оппоненты.

Банис, как ни странно, нередко ездил даже на «челленджеры». На одном из них он проиграл в финале испанцу Карлосу Алькарасу. А в Зальцбурге, где был вполне солидный состав участников, выиграл титул.

Маррей

Маррей тем временем находится за пределами топ-100 — на данный момент он 134-й. И это несмотря на все старания во во второй половине прошлого сезона.

После Открытого чемпионата США Энди провел девять турниров, включая выставочный в Абу-Даби в середине декабря. И в большинстве матчей британец показывал очень качественный теннис. О завершении карьеры в его случае пока действительно рано говорить.

Все прогнозы на теннис

Можно вспомнить, например, турнир в Стокгольме. Во втором раунде Маррей обыграл Янника Синнера. А в Абу-Даби Энди одержал победы над Дэном Эвансом и Рафаэлем Надалем.

Прогноз и ставка

На Баниса в этом матче можно поставить за 6.75, победу Маррея букмекеры предлагают за 1.20.

Скорее всего, Энди хватит двух сетов для победы над соперником, который любит играть исключительно на грунте.

Ставка — победа Маррея с форой по геймам (-5,5) за 2.00.