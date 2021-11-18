Медведев
Медведев стал первым полуфиналистом Итогового турнира. Россиянин стартовал в Турине с двух побед.
Сначала Даниил выиграл у Хуберта Хуркача. Поляк взял на тай-брейке первый сет, но в дальнейшем на корте доминировал только Медведев.
Во втором туре у Медведева был тяжелейший матч против Александра Зверева. Даниил легко выиграл первый сет, но потом немец вообще перестал ошибаться на своей подаче, и в итоге вторая и третья партии завершились тай-брейком. На решающем лучше был Медведев. Хотя в какой-то момент, когда ему не удалось реализовать два матчбола, показалось, что психологическое преимущество перешло к Звереву.
Синнер
Синнер перед вторым туром
И Янник сходу дал понять, что намерен воспользоваться таким удивительным шансом. В первом матче итальянский теннисист разгромил Хуберта Хуркача, позволив поляку выиграть лишь четыре гейма.
Синнер не проиграл ни одного гейма на своей подаче и сделал четыре брейка.
И теперь для выхода в полуфинал Яннику надо обыгрывать Медведева. Но этого будет недостаточно — в параллельном матче Зверев должен проиграть Хуркачу.
Прогноз и ставка
На Медведева в этом матче можно поставить за 1.37, победу Синнера букмекеры предлагают за 3.20.
Понятно, что Медведев не собирается никому ничего дарить, но есть подозрение, что в предстоящем матче у Синнера все-таки будет возможность побороться за победу.
Во-первых, Даниил уже обеспечил себе место в полуфинале, а во вторых — позади сложнейший матч против Зверева, в котором россиянин оставил очень много сил и эмоций.
Ставка — Синнер выиграет хотя бы один сет за 1.82.
Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Синнера больше 11,5 за 1.88.