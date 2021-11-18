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    Медведев проиграет Синнеру?

    Медведев — Синнер. Прогноз (к. 1.82) и ставки на Итоговый турнир ATP 18 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Медведев — Синнер
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против итальянца Янника Синнера в третьем туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 18 ноября в Турине, начало — в 23:00 мск. Медведев — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Медведев

    Медведев стал первым полуфиналистом Итогового турнира. Россиянин стартовал в Турине с двух побед.

    Сначала Даниил выиграл у Хуберта Хуркача. Поляк взял на тай-брейке первый сет, но в дальнейшем на корте доминировал только Медведев.

    Во втором туре у Медведева был тяжелейший матч против Александра Зверева. Даниил легко выиграл первый сет, но потом немец вообще перестал ошибаться на своей подаче, и в итоге вторая и третья партии завершились тай-брейком. На решающем лучше был Медведев. Хотя в какой-то момент, когда ему не удалось реализовать два матчбола, показалось, что психологическое преимущество перешло к Звереву.

    Синнер

    Синнер перед вторым туром заменил получившего травму Маттео Берреттини, который в матче против Зверева получил травму мышц живота.

    И Янник сходу дал понять, что намерен воспользоваться таким удивительным шансом. В первом матче итальянский теннисист разгромил Хуберта Хуркача, позволив поляку выиграть лишь четыре гейма.

    Синнер не проиграл ни одного гейма на своей подаче и сделал четыре брейка.

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    И теперь для выхода в полуфинал Яннику надо обыгрывать Медведева. Но этого будет недостаточно — в параллельном матче Зверев должен проиграть Хуркачу.

    Прогноз и ставка

    На Медведева в этом матче можно поставить за 1.37, победу Синнера букмекеры предлагают за 3.20.

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    Понятно, что Медведев не собирается никому ничего дарить, но есть подозрение, что в предстоящем матче у Синнера все-таки будет возможность побороться за победу.

    Во-первых, Даниил уже обеспечил себе место в полуфинале, а во вторых — позади сложнейший матч против Зверева, в котором россиянин оставил очень много сил и эмоций.

    Ставка — Синнер выиграет хотя бы один сет за 1.82.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Синнера больше 11,5 за 1.88.

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    Медведев — Синнер: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 18.11.2021. Прогнозы на теннис. Медведев проиграет Синнеру?
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