Россиянин Даниил Медведев сыграет против итальянца Янника Синнера в третьем туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 18 ноября в Турине, начало — в 23:00 мск. Медведев — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Медведев

Медведев стал первым полуфиналистом Итогового турнира. Россиянин стартовал в Турине с двух побед.

Сначала Даниил выиграл у Хуберта Хуркача. Поляк взял на тай-брейке первый сет, но в дальнейшем на корте доминировал только Медведев.

Во втором туре у Медведева был тяжелейший матч против Александра Зверева. Даниил легко выиграл первый сет, но потом немец вообще перестал ошибаться на своей подаче, и в итоге вторая и третья партии завершились тай-брейком. На решающем лучше был Медведев. Хотя в какой-то момент, когда ему не удалось реализовать два матчбола, показалось, что психологическое преимущество перешло к Звереву.

Синнер

Синнер перед вторым туром заменил получившего травму Маттео Берреттини , который в матче против Зверева получил травму мышц живота.

И Янник сходу дал понять, что намерен воспользоваться таким удивительным шансом. В первом матче итальянский теннисист разгромил Хуберта Хуркача, позволив поляку выиграть лишь четыре гейма.

Синнер не проиграл ни одного гейма на своей подаче и сделал четыре брейка.

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И теперь для выхода в полуфинал Яннику надо обыгрывать Медведева. Но этого будет недостаточно — в параллельном матче Зверев должен проиграть Хуркачу.

Прогноз и ставка

На Медведева в этом матче можно поставить за 1.37, победу Синнера букмекеры предлагают за 3.20.

Понятно, что Медведев не собирается никому ничего дарить, но есть подозрение, что в предстоящем матче у Синнера все-таки будет возможность побороться за победу.

Во-первых, Даниил уже обеспечил себе место в полуфинале, а во вторых — позади сложнейший матч против Зверева, в котором россиянин оставил очень много сил и эмоций.

Ставка — Синнер выиграет хотя бы один сет за 1.82.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Синнера больше 11,5 за 1.88.