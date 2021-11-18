Россиянин Андрей Рублев сыграет против серба Новака Джоковича во втором туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 17 ноября в Турине, начало — в 16:00 мск. Джокович — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джокович

Джокович начал Итоговый турнир с победы над Каспером Руудом. Никаких сверхусилий, даже несмотря на то, что в первом сете был тай-брейк.

Новак сразу же проиграл гейм на своей подаче, но вскоре сделал обратный брейк и спокойно завершил партию в свою пользу.

Второй сет Джокович провел идеально, о чем свидетельствует хотя бы процент выигранных очков на первой подаче — 83. Ну и точность подачи была невероятной — 95%. Рууд в итоге взял лишь два гейма.

В общем, Джокович сразу же показал, что он главный фаворит на этом турнире.

Рублев

А вот Рублев удивил. И как ни странно, в хорошем смысле. Андрей в первом матче одержал уверенную победу над Стефаносом Циципасом.

Оба сета завершились в пользу россиянина со счетом 6:4. Только вдуматься, в первой партии Рублев выиграл 87% очков на первой подаче, а во второй — 94. Это очень крутые цифры.

Ну и совсем не удивительно, что у Циципаса за всю игру не было ни одного брейк-пойнта.

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Безусловно, от Рублева никто не ожидал такой классной игры, особенно с учетом всех его неудачных матчей этой осенью. Здесь же он показал теннис, благодаря которому добился серьезных результатов в первой половине сезона.

Прогноз и ставка

На Джоковича в этом матче можно поставить за 1.23, победу Рублева букмекеры предлагают за 4.40.

Рублев после победы над Циципасом в шутку сказал, что в игре с Джоковичем постарается взять хотя бы несколько геймов. Андрей тем самым дал понять, что прекрасно понимает, что его ждет. И, конечно же, поскромничал.

Если россиянин будет так же здорово играть на своей подаче, у Новака тоже будут проблемы.

Ставка — Рублев выиграет хотя бы один сет за 2.08.

Даже Рууд заставил серба немного побегать, а Рублев играет на харде явно не хуже норвежца.