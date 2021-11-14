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    Сможет ли Медведев обыграть Хуркача в двух сетах?

    Медведев — Хуркач. Прогноз (к. 2.65) и ставки на Итоговый турнир ATP 14 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Медведев — Хуркач
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против поляка Хуберта Хуркача в первом туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 14 ноября в Турине, начало — в 16:00 мск. Медведев — Хуркач: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Медведев

    Медведев приехал в Турин в статусе одного из главных фаворитов Итогового турнира. По мнению букмекеров, выше шансы на победу только у Новака Джоковича.

    Еще пару недель назад кто-то мог бы сказать, что шансы 50 на 50, но после победы Новака над Даниилом в финале парижского «Мастерса», небольшое преимущество снова на стороне серба, для которого этот успех имел важнейшее психологическое значение.

    В Париже у Медведева до полуфинала, по сути, не было серьезных соперников. Но зато после побед над Ильей Ивашко, Себастьяном Кордой и Уго Гастоном российский теннисист разгромил Александра Зверева, отдав немцу лишь четыре гейма.

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    • Медведев отлично начал и матч против Джоковича, но потом серб адаптировался к его игре и сделал эффектный камбэк. Позже Новак признался, что изучал игру Медведева после неудачного финала на US Open.

    Хуркач

    Кто бы мог подумать в начале года или даже позже, что Хуркач станет одним из участников Итогового турнира. Но благодаря невероятному прогрессу польский теннисист абсолютно заслуженно завершает сезон в компании лучших.

    В 2021-м Хуберт взял три титула — в Делрей-Бич, на «Мастерсе» в Майами и в Меце. А еще он дошел до полуфинала на Уимблдоне. В четвертьфинале Хуркач безжалостно разгромил Роджера Федерера (в третьем сете 6:0).

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    На недавнем «Мастерсе» в Париже 24-летний теннисист тоже здорово выступил. В полуфинале Хуркач уступил Джоковичу только на тай-брейке третьего сета.

    Понятно, что на Итоговом в успех Хуркача верят единицы, но поляк сейчас играет на равных абсолютно с любым соперником.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены в победе Медведева, на которого можно поставить за 1.22. Победу Хуркача предлагают за 5.45.

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    На самом деле, не так уж все и очевидно. У Даниила был невероятно напряженный матч против Хуберта на «Мастерсе» в Торонто, а на Уимблдоне он и вовсе проиграл поляку.

    Хуркач заметно прибавил в игре на приеме, поэтому россиянину надо опасаться не только подачи соперника.

    Ставка — хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.12.

    А также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.65. Медведева ждет очень сложный матч против теннисиста, которому абсолютно нечего терять на этом турнире. И это существенный момент, психологически Хуркачу будет в разы проще.

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    Медведев — Хуркач: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 14.11.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Медведев обыграть Хуркача в двух сетах?
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