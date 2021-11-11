Маррей
Маррей в среду
Показательно, что Энди разобрался с итальянцем в двух сетах. А Синнер, как известно, был первым сеяным в Стокгольме.
Вот, можете сами посмотреть, что творил Маррей в этой игре:
О высоком уровне игры Маррея говорит, например, тот факт, что Синнер так и не смог выиграть на приеме хотя бы один гейм. И у Янника за все время был лишь один брейк-пойнт.
Для Маррея это вторая победа над игроком топ-10 за последние три недели. Ранее на турнире в Вене бывшая первая ракетка мира обыграл Хуберта Хуркача.
Пол
Пол тем временем своей игрой в Стокгольме тоже подтвердил, что находится в отличной форме.
В первом круге американский теннисист обыграл 18-летнего Лео Бьорга — сына 11-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Бьорна Борга.
А после этого Пол уверенно выиграл у Тейлора Фрица — 6:4, 6:4. С учетом недавних успехов соперника это очень серьезный результат.
Кроме того, надо не забывать, что на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Пол обыграл Андрея Рублева.
Прогноз и ставка
На Маррея в этом матче можно поставить за 1.51, победу Пола букмекеры предлагают за 2.71.
Как ни странно, но здесь у Маррея, возможно, будет гораздо больше проблем, чем в игре против Синнера. В том числе из-за усталости, которая наверняка накопилась после двух матчей.
Ну и Пол действительно очень неприятный соперник. Так что поражение Маррея вряд ли можно будет назвать сюрпризом.
Ставка — Пол выиграет хотя бы один сет за 1.70.
Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов первого сета больше 10,5 за 2.78. Не исключено, что хотя бы в одной партии все решится на тай-брейке (2.18).