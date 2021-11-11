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    Сможет ли Маррей выйти в полуфинал в Стокгольме?

    Маррей — Пол. Прогноз (к. 2.78) и ставки на турнир в Стокгольме 11 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Маррей — Пол
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    Энди Маррей
    Британец Энди Маррей сыграет против американца Томми Пола в четвертьфинале турнира в Стокгольме. Матч пройдет 11 ноября, начало — в 20:00 мск. Маррей — Пол: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Маррей

    Маррей в среду провел свой лучший матч в текущем сезоне. В игре второго круга британец одержал победу над Янником Синнером.

    Показательно, что Энди разобрался с итальянцем в двух сетах. А Синнер, как известно, был первым сеяным в Стокгольме.

    Вот, можете сами посмотреть, что творил Маррей в этой игре:

    О высоком уровне игры Маррея говорит, например, тот факт, что Синнер так и не смог выиграть на приеме хотя бы один гейм. И у Янника за все время был лишь один брейк-пойнт.

    Для Маррея это вторая победа над игроком топ-10 за последние три недели. Ранее на турнире в Вене бывшая первая ракетка мира обыграл Хуберта Хуркача.

    Пол

    Пол тем временем своей игрой в Стокгольме тоже подтвердил, что находится в отличной форме.

    В первом круге американский теннисист обыграл 18-летнего Лео Бьорга — сына 11-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Бьорна Борга.

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    А после этого Пол уверенно выиграл у Тейлора Фрица — 6:4, 6:4. С учетом недавних успехов соперника это очень серьезный результат.

    Кроме того, надо не забывать, что на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Пол обыграл Андрея Рублева.

    Прогноз и ставка

    На Маррея в этом матче можно поставить за 1.51, победу Пола букмекеры предлагают за 2.71.

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    Как ни странно, но здесь у Маррея, возможно, будет гораздо больше проблем, чем в игре против Синнера. В том числе из-за усталости, которая наверняка накопилась после двух матчей.

    Ну и Пол действительно очень неприятный соперник. Так что поражение Маррея вряд ли можно будет назвать сюрпризом.

    Ставка — Пол выиграет хотя бы один сет за 1.70.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов первого сета больше 10,5 за 2.78. Не исключено, что хотя бы в одной партии все решится на тай-брейке (2.18).

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    Маррей — Пол: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 11.11.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Маррей выйти в полуфинал в Стокгольме?
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