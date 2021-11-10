Канадец Денис Шаповалов сыграет против итальянца Андреа Вавассори во втором круге турнира в Стокгольме. Матч пройдет 10 ноября, начало — в 15:30 мск. Вавассори — Шаповалов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Вавассори

Вавассори попол в основную сетку через квалификацию. В отборе итальянец выиграл у серба Николы Милоевича и хорвата Нино Сердарушича.

В первом круге Андреа одержал победу над россиянином Павлом Котовым. Здесь, в отличие от предыдущих двух матчей, ему хватило двух сетов.

Интересно, что для 26-летнего Вавассори это был первый матч в карьере на уровне основной сетки ATP.

Ранее в этом году Вавассори пытался пробиться в основу некоторых турниров, но каждый раз выбывал уже после квалификации.

Шаповалов

Шаповалов в конце октября неудачно выступил в Санкт-Петербурге. Сначала Денис не без проблем выиграл у Пабло Андухара, а потом уступил Яну-Леннарду Штруффу.

На «Мастерс» в Париж теннисист из Канады не поехал, из-за чего упал в рейтинге на 18-е место, так как не смог защитить очки за финал в 2019 году.

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Сезон, конечно, прошел далеко не так, как планировал Шаповалов. После Уимблдона, где он дошел до полуфинала, 22-летний теннисист смог выиграть больше одного матча только на US Open. В Нью-Йорке Денис остановился в третьем круге.

Шаповалов в сезоне-2019 стал победителем турнира в Стокгольме.

Прогноз и ставка

На Вавассори в этом матче можно поставить за 6.90, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.12.

Ни для кого не секрет, что Денис приехал в Стокгольм за титулом, а предстоящая игра должна стать для него репетицией перед четвертьфиналом. Там таких легких соперников уже не будет.

Ставка — победа Шаповалова с форой по геймам (-4,5) за 1.80.