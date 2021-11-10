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    Шаповалов выиграет у Вавассори с крупным счетом?

    Вавассори — Шаповалов. Прогноз (к. 1.80) и ставки на турнир в Стокгольме 10 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Вавассори — Шаповалов
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    Денис Шаповалов
    Канадец Денис Шаповалов сыграет против итальянца Андреа Вавассори во втором круге турнира в Стокгольме. Матч пройдет 10 ноября, начало — в 15:30 мск. Вавассори — Шаповалов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Вавассори

    Вавассори попол в основную сетку через квалификацию. В отборе итальянец выиграл у серба Николы Милоевича и хорвата Нино Сердарушича.

    В первом круге Андреа одержал победу над россиянином Павлом Котовым. Здесь, в отличие от предыдущих двух матчей, ему хватило двух сетов.

    Интересно, что для 26-летнего Вавассори это был первый матч в карьере на уровне основной сетки ATP.

    Ранее в этом году Вавассори пытался пробиться в основу некоторых турниров, но каждый раз выбывал уже после квалификации.

    Шаповалов

    Шаповалов в конце октября неудачно выступил в Санкт-Петербурге. Сначала Денис не без проблем выиграл у Пабло Андухара, а потом уступил Яну-Леннарду Штруффу.

    На «Мастерс» в Париж теннисист из Канады не поехал, из-за чего упал в рейтинге на 18-е место, так как не смог защитить очки за финал в 2019 году.

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    Сезон, конечно, прошел далеко не так, как планировал Шаповалов. После Уимблдона, где он дошел до полуфинала, 22-летний теннисист смог выиграть больше одного матча только на US Open. В Нью-Йорке Денис остановился в третьем круге.

    Шаповалов в сезоне-2019 стал победителем турнира в Стокгольме.

    Прогноз и ставка

    На Вавассори в этом матче можно поставить за 6.90, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.12.

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    Ни для кого не секрет, что Денис приехал в Стокгольм за титулом, а предстоящая игра должна стать для него репетицией перед четвертьфиналом. Там таких легких соперников уже не будет.

    Ставка — победа Шаповалова с форой по геймам (-4,5) за 1.80.

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    Вавассори — Шаповалов: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 10.11.2021. Прогнозы на теннис. Шаповалов выиграет у Вавассори с крупным счетом?
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