Россиянин Карен Хачанов сыграет против шведа Микаэля Имера в первом круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 13:00 мск. Хачанов — Имер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хачанов

Хачанов на прошлой неделе не очень удачно выступил в Санкт-Петербурге. В первом раунде Карен уверенно обыграл француза Адриана Маннарино, но уже в следующем матче уступил Марину Чиличу.

При этом в игре против хорвата Хачанов в третьем сете вел 4:1, но в итоге позволил сопернику взять пять геймов кряду и сделать камбэк.

На Кубке Кремля Хачанов остановился в четвертьфинале. В Москве он уступил Аслану Карацеву.

В обновленном рейтинге ATP Хачанов занимает 31-е место.

Хачанов в 2018 году стал сенсационным победителем «Мастерса» в Париже. Но с тех пор в столице Франции Карен выиграл лишь один матч.

Имер

Имер попал в основную сетку парижского «Мастерса» через квалификацию. Сначала швед одержал волевую победу над испанцем Карлосом Табернером, а потом разгромил опытнейшего итальянца Андреаса Сеппи.

Перед этим же у Микаэля была серия из четырех поражений, которая началась со второго круга в Метце. В Софии и на Кубке Кремля 23-летний теннисист вылетел после первого раунда, а в Санкт-Петербурге проиграл в стартовом раунде отбора.

Но при этом стоит обязательно отметить, что Имер в конце августа дошел до финала в Уинстон-Сейлем. Там ему ужалось обыграть Фрэнсиса Тиафо и Карлоса Алькараса. В решающем матче швед уступил Илье Ивашко, взяв при этом лишь два гейма.

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Кроме того, в начале года Имер выиграл два матча на Australian Open, а в начале июня дошел до третьего раунда на Ролан Гаррос. На Уимблдоне Микаэль прошел первый круг, а во втором уступил Феликсу Оже-Альяссиму.

Прогноз и ставка

На Хачанова в этом матче можно поставить за 1.34, победу Имера букмекеры предлагают за 3.38.

Несмотря на то, что Имер в последнее время играл не очень удачно, Хачанову все равно не будет легко. В отличие от соперника, Карен действительно устал под конец этого изнурительного сезона.

Ставка — Имер выиграет хотя бы один сет за 1.87.

К слову, в начале 2020 года Хачанов с трудом обыграл Имера на Открытом чемпионате Австралии. Тогда ему понадобилось для победы пять сетов.