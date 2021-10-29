Россиянин Андрей Рублев сыграет против голландца Ботика ван де Зандшульпа в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге. Матч пройдет 29 октября, начало — в 18:30 мск. Рублев — ван де Зандшульп: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рублев

Рублев попал в число сеяных и благодаря этому стартовал сразу со второго круга. В первом матче его соперником стал Илья Ивашко.

Как и ожидалось, игра получилась непростой, но Андрею все-таки удалось победить в двух сетах. Обе партии завершились со счетом 6:4. И это был один из тех случаев, когда россиянин за весь матч так и не позволил сопернику взять на приеме хотя бы один гейм. Здесь Рублев спас семь брейк-пойнтов.

На прошлой неделе Рублев провалил Кубок Кремля. Уже в первом матче он уступил французу Адриану Маннарино, хотя вплоть до середины второго сета ситуация была полностью под контролем.

Ван де Зандшульп

Тем временем для ван де Зандшульпа это будет уже пятый матч в Санкт-Петербурге. Голландцу пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию. В отборе он прошел Марка Полманса и Евгения Донского.

В первом круге Ботик на удивление легко выиграл у Есихито Нисиоки. Японский теннисист взял лишь четыре гейма.

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А потом была победа над Себастьяном Кордой — тоже в двух сетах.

Главным же достижением ван де Зандшульпа в этом сезоне стал выход в четвертьфинале US Open. Голландца в итоге остановил Даниил Медведев. Но Ботик при этом смог взять у будущего чемпиона один сет.

Прогноз и ставка

На Рублева в этом матче можно поставить за 1.27, победу ван де Зандшульпа букмекеры предлагают за 4.10.

Еще один неприятный соперник, легко Рублеву точно не будет. Пожалуй, можно даже сказать, что коэффициент на россиянина занижен. Тем более в недавних матчах можно было заметить, что Андрей устал под конец сезона.

Ставка — ван де Зандшульп выиграет хотя бы один сет за 2.03.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов ван де Зандшульпа больше 9,5 за 1.86.