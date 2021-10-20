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    Сможет ли Калинская взять хотя бы сет в матче против Саккари?

    Саккари — Калинская. Прогноз (к. 1.72) и ставки на Кубок Кремля 20 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Саккари — Калинская
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    Анна Калинская
    Россиянка Анна Калинская сыграет против Марии Саккари из Греции во втором круге Кубка Кремля. Матч пройдет 20 октября в Москве, начало — в 12:00 мск. Саккари — Калинская: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Саккари

    Саккари на прошлой неделе неудачно выступила на крупном турнире в Индиан-Уэллсе. Уже в стартовом матче Мария сенсационно проиграла швейцарке Виктории Голубич.

    Но зато перед этим Саккари остановилась в шаге от победы в чешской Остраве. В финале теннисистка из Греции уступила эстонке Анетт Контавейт. В полуфинале седьмая ракетка мира обыграла Игу Швентек.

    На US Open Саккари тоже показала серьезный результат. Мария дошла до полуфинала, где уступила будущей чемпионке Эмме Радукану.

    Калинская

    Калинская тем временем уже успела провести в Москве три матча. Все началось с квалификации, где она обыграла Викторию Кузмову и Виталию Дьяченко.

    В основной сетке Анна стартовала с победы над Даяной Ястремской. Украинка хорошо начала матч, но потом, как обычно, стала допускать ошибки. В итоге россиянке оказалось достаточно двух сетов.

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    В первой половине октября Калинская сенсационно дошла до четвертого круга в Индиан-Уэллсе. При этом там ей тоже пришлось участвовать в квалификации. Так что предстоящий матч станет для 22-летней теннисистки уже десятым в этом месяце.

    Прогноз и ставка

    На Саккари в этом матче можно поставить за 1.22, победу Калинской букмекеры предлагают за 4.50.

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    Многое будет зависеть от Саккари, а точнее, от ее настроя. Но с этим, скорее всего, не будет проблем. Мария не скрывает, что хочет сыграть на итоговом турнире, а в таком случае в Москве ей надо выступить как можно лучше.

    Ставка — победа Саккари в двух сетах за 1.72.

    Калинская за последнее время провела очень много матчей, и есть подозрение, что ей может не хватить энергии на игру с такой серьезной соперницей.

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    Саккари — Калинская: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 20.10.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Калинская взять хотя бы сет в матче против Саккари?
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