Джумхур
Джумхур когда-то был рядом с топ-20, а сейчас занимает в ретийнге ATP всего лишь 134-е место.
В основную сетку Кубка Кремля боснийский теннисист попал через квалификацию. В отборе он обыграл 16-летнего россиянина Максима Жукова и чеха Зденека Коларжа.
Перед этим Джумхур играл, в основном, на «челленджерах». И далеко не всегда успешно.
Главным же успехом Джумхура в этом сезоне можно назвать попадание в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. На остальных турнирах Большого шлема 29-летний теннисист ограничился участием в квалификации.
Чилич
Для Чилича это будет первый матч после Открытого чемпионата США, где он уже в стартовом раунде уступил Филиппу Кольшрайберу.
Правда, встречу с немцем Марин не смог доиграть из-за травмы. И что интересно, это был первый случай в карьере хорвата, когда он снялся по ходу матча.
В начале лета Чилич очень удачно провел турниры на траве. В Штутгарте бывшая третья ракетка мира взял титул, а в Лондоне и на Уимблдоне выиграл по два матча.
На харде Чилич играл не так удачно. На пяти предыдущих турнирах он выиграл лишь три матча.
Прогноз и ставка
На Джумхура в этом матче можно поставить за 2.86, победу Чилича букмекеры предлагают за 1.44.
Если Чилича ничего не беспокоит, он спокойно выйдет в следующий раунд. У Джумхура серьезный спад в карьере, несмотря на то, что ему всего лишь 29 лет.
Ставка — победа Чилича в двух сетах за 2.16.