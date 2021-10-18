Хорват Марин Чилич сыграет против боснийца Дамира Джумхура в первом круге Кубка Кремля. Матч пройдет 18 октября в Москве, начало — в 16:00 мск. Джумхур — Чилич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джумхур

Джумхур когда-то был рядом с топ-20, а сейчас занимает в ретийнге ATP всего лишь 134-е место.

В основную сетку Кубка Кремля боснийский теннисист попал через квалификацию. В отборе он обыграл 16-летнего россиянина Максима Жукова и чеха Зденека Коларжа.

Перед этим Джумхур играл, в основном, на «челленджерах». И далеко не всегда успешно.

Главным же успехом Джумхура в этом сезоне можно назвать попадание в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. На остальных турнирах Большого шлема 29-летний теннисист ограничился участием в квалификации.

Чилич

Для Чилича это будет первый матч после Открытого чемпионата США, где он уже в стартовом раунде уступил Филиппу Кольшрайберу.

Правда, встречу с немцем Марин не смог доиграть из-за травмы. И что интересно, это был первый случай в карьере хорвата, когда он снялся по ходу матча.

В начале лета Чилич очень удачно провел турниры на траве. В Штутгарте бывшая третья ракетка мира взял титул, а в Лондоне и на Уимблдоне выиграл по два матча.

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На харде Чилич играл не так удачно. На пяти предыдущих турнирах он выиграл лишь три матча.

Прогноз и ставка

На Джумхура в этом матче можно поставить за 2.86, победу Чилича букмекеры предлагают за 1.44.

Если Чилича ничего не беспокоит, он спокойно выйдет в следующий раунд. У Джумхура серьезный спад в карьере, несмотря на то, что ему всего лишь 29 лет.

Ставка — победа Чилича в двух сетах за 2.16.