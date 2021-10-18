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    Хватит ли Чиличу двух сетов для победы над Джумхуром?

    Джумхур — Чилич. Прогноз (к. 2.16) и ставки на Кубок Кремля 18 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Джумхур — Чилич
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    Марин Чилич
    Хорват Марин Чилич сыграет против боснийца Дамира Джумхура в первом круге Кубка Кремля. Матч пройдет 18 октября в Москве, начало — в 16:00 мск. Джумхур — Чилич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джумхур

    Джумхур когда-то был рядом с топ-20, а сейчас занимает в ретийнге ATP всего лишь 134-е место.

    В основную сетку Кубка Кремля боснийский теннисист попал через квалификацию. В отборе он обыграл 16-летнего россиянина Максима Жукова и чеха Зденека Коларжа.

    Перед этим Джумхур играл, в основном, на «челленджерах». И далеко не всегда успешно.

    Главным же успехом Джумхура в этом сезоне можно назвать попадание в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. На остальных турнирах Большого шлема 29-летний теннисист ограничился участием в квалификации.

    Чилич

    Для Чилича это будет первый матч после Открытого чемпионата США, где он уже в стартовом раунде уступил Филиппу Кольшрайберу.

    Правда, встречу с немцем Марин не смог доиграть из-за травмы. И что интересно, это был первый случай в карьере хорвата, когда он снялся по ходу матча.

    В начале лета Чилич очень удачно провел турниры на траве. В Штутгарте бывшая третья ракетка мира взял титул, а в Лондоне и на Уимблдоне выиграл по два матча.

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    На харде Чилич играл не так удачно. На пяти предыдущих турнирах он выиграл лишь три матча.

    Прогноз и ставка

    На Джумхура в этом матче можно поставить за 2.86, победу Чилича букмекеры предлагают за 1.44.

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    Если Чилича ничего не беспокоит, он спокойно выйдет в следующий раунд. У Джумхура серьезный спад в карьере, несмотря на то, что ему всего лишь 29 лет.

    Ставка — победа Чилича в двух сетах за 2.16.

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    Джумхур — Чилич: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 18.10.2021. Прогнозы на теннис. Хватит ли Чиличу двух сетов для победы над Джумхуром?
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