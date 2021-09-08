Испанец Карлос Алькарас сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Матч пройдет 8 сентября в Нью-Йорке, начало — в 03:30 мск. Оже-Альяссим — Алькарас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Оже-Альяссим

Оже-Альяссим впервые вышел в четвертьфинал на US Open. Ранее в этом сезоне канадец добрался до этой стадии на Уимблдоне.

Кроме того, 21-летний Оже-Альяссим стал самым молодым игроком, вышедшим в четвертьфинал на двух турнирах «Большого шлема» подряд, после Хуана Мартина дель Потро в 2009 году.

Феликс стартовал в Нью-Йорке с тяжелейшей (кто бы мог подумать) победы над Евгением Донским. Канадцу потребовалось четыре сета, при этом все свои партии он выиграл на тай-брейке.

Дальше был легкий матч против Бернабе Сапаты-Миральеса. В третьем круге Оже-Альяссим только в пятом сете дожал испанца Роберто Баутисту-Агута, а в четвертом одержал волевую, но при этом уверенную победу над американцем Фрэнсисом Тиафо.

Алькарас

Как бы завершился предстоящий матч, Алькарасом все равно будут восхищаться. Все, что делает на корте молодой испанец, можно описать одним словом — это шоу. Невероятно зрелищная игра, сумасшедшие по силе удары и постоянный рёв трибун — смотреть на игру Карлоса одно удовольствие.

18-летний Алькарас отныне самый молодой четвертьфиналист US Open в истории профессионального тенниса.

Два предыдущих матча испанец выиграл в пяти сетах. Сначала Алькарас шокировал Стефаноса Циципаса, а потом переиграл Петера Гоёвчика.

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Вопреки ожиданиям, матч против Гоёвчика получился сложным. Но тут дело в самом Алькарасе, который очень часто хочет сыграть максимально агрессивно, зрелищно, и в итоге допускает ошибки. Но разница в классе все равно была существенной: четвертый сет против немца Карлос выиграл со счетом 6:2, а пятый — 6:0.

По характеру Алькарас чем-то очень напоминает Надаля — такая же машина, которая никогда не сдается.

Прогноз и ставка

На Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.48, победу Алькараса букмекеры предлагают за 2.81.

Алькарас проиграет. Сто процентов. Он действительно крут, но опыта ему все равно не хватает. Плюс его нередко подводит игра на своей подаче.

Оже-Альяссим же, в свою очередь, очень редко отдает геймы на собственной подаче. И этот момент, скорее всего, станет ключевым.

Ставка — победа Оже-Альяссима с форой по геймам (-1,5) за 1.92.