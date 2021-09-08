ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мбаппе может начать возрождение ПримерыКризис Ла Лиги будет недолгим из-за «Реала» и «Барселоны» Сборные Бразилии и Аргентины успели сыграть лишь несколько минутЮжноамериканский бардак. Кто виноват в срыве матча Бразилия — Аргентина Хамес РодригесТрансферный дайджест. 31 августа — 6 сентября
  • 13:03
    • Официально: «Мерседес» объявил о подписании контракта с Расселлом
  • 12:30
    • «Бенфика» отклонила предложение «Зенита» по Рафе Силве
  • 12:00
    • Тульский «Арсенал» пополнился экс-игроком «Краснодара»
  • 09:31
    • «Русский Месси» перешел в клуб из ФНЛ-2
  • 08:45
    • ЦСКА может арендовать полузащитника «Милана»
  • 08:12
    • Джокович вышел в четвертьфинал US Open
  • 08:01
    • Павлюченкова проиграла Плишковой в четвертом круге US Open
    Все новости спорта

    Оже-Альяссим остановит Алькараса?

    Оже-Альяссим — Алькарас. Прогноз (к. 1.92) и ставки на US Open 8 сентября 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на US Open Прогнозы на ATP Прогнозы на Феликс Оже-Альяссим
    Прогноз и ставки на Оже-Альяссим — Алькарас
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карлос Алькарас и Феликс Оже-Альяссим проведут самый молодой четвертьфинал US Open с 1984-го
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Матч пройдет 8 сентября в Нью-Йорке, начало — в 03:30 мск. Оже-Альяссим — Алькарас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Оже-Альяссим

    Оже-Альяссим впервые вышел в четвертьфинал на US Open. Ранее в этом сезоне канадец добрался до этой стадии на Уимблдоне.

    Кроме того, 21-летний Оже-Альяссим стал самым молодым игроком, вышедшим в четвертьфинал на двух турнирах «Большого шлема» подряд, после Хуана Мартина дель Потро в 2009 году.

    Феликс стартовал в Нью-Йорке с тяжелейшей (кто бы мог подумать) победы над Евгением Донским. Канадцу потребовалось четыре сета, при этом все свои партии он выиграл на тай-брейке.

    Дальше был легкий матч против Бернабе Сапаты-Миральеса. В третьем круге Оже-Альяссим только в пятом сете дожал испанца Роберто Баутисту-Агута, а в четвертом одержал волевую, но при этом уверенную победу над американцем Фрэнсисом Тиафо.

    Алькарас

    Как бы завершился предстоящий матч, Алькарасом все равно будут восхищаться. Все, что делает на корте молодой испанец, можно описать одним словом — это шоу. Невероятно зрелищная игра, сумасшедшие по силе удары и постоянный рёв трибун — смотреть на игру Карлоса одно удовольствие.

    18-летний Алькарас отныне самый молодой четвертьфиналист US Open в истории профессионального тенниса.

    Два предыдущих матча испанец выиграл в пяти сетах. Сначала Алькарас шокировал Стефаноса Циципаса, а потом переиграл Петера Гоёвчика.

    Все прогнозы на US Open

    Вопреки ожиданиям, матч против Гоёвчика получился сложным. Но тут дело в самом Алькарасе, который очень часто хочет сыграть максимально агрессивно, зрелищно, и в итоге допускает ошибки. Но разница в классе все равно была существенной: четвертый сет против немца Карлос выиграл со счетом 6:2, а пятый — 6:0.

    По характеру Алькарас чем-то очень напоминает Надаля — такая же машина, которая никогда не сдается.

    Прогноз и ставка

    На Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.48, победу Алькараса букмекеры предлагают за 2.81.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Алькарас проиграет. Сто процентов. Он действительно крут, но опыта ему все равно не хватает. Плюс его нередко подводит игра на своей подаче.

    Оже-Альяссим же, в свою очередь, очень редко отдает геймы на собственной подаче. И этот момент, скорее всего, станет ключевым.

    Ставка — победа Оже-Альяссима с форой по геймам (-1,5) за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.84
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Китай — Япония
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Азербайджан — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Торпедо — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Свитолина — Фернандес
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Ирак — Иран
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Россия — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Хорватия — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Нидерланды — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Россия — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Словакия — Кипр
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.19
  • Экспресс дня 7 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Оже-Альяссим — Алькарас: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 08.09.2021. Прогнозы на теннис. Оже-Альяссим остановит Алькараса?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры