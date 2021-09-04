Джокович
Новак, как обычно, использует первые раунды для подготовки к серьезным матчам, которые, как правило, начинаются у него не раньше четвертьфинала.
Хотя уже в стартовом матче Джокович проиграл один сет Хольгеру Руне. Во второй партии датчанин неожиданно переиграл серба на тай-брейк, чем очень сильно порадовал зрителей на трибунах.
Но остальные сеты первая ракетка мира взяла со счетом 6:1, 6:2, и 6:1. Так что тут особо не о чем говорить.
Во втором раунде разгромил голландца Таллона Грикспора, отдав сопернику лишь семь геймов.
Нисикори
Тем временем у Нисикори во втором круге был тяжелейший матч против Маккензи Макдональда. Поначалу ситуация была под контролем, японец вел 2-0 по сетам, но потом проиграл на тай-брейке третью партию и легко отдал четвертую.
Обычно, в такие моменты соперник на кураже добивает своего оппонента, но Кей нашел в себе силы, в том числе моральные, на решающий сет. Но четыре часа на корте точно не прошли бесследно.
В первом круге Нисикори выиграл у Сальваторе Карузо. Это был не такой сложный матч, но один сет итальянец все же взял.
Прогноз и ставка
Букмекеры, разумеется, уверены в победе Джоковича. На Нисикори при желании можно поставить за 24.00.
В конце июля Новак разгромил японца на олимпийском турнире. Кей тогда выиграл лишь два гейма. Хотя надо признать, что, несмотря даже на такой неприятный счет, японец играл не так уж и плохо, просто Джокович в тот день был просто на каком-то космическом уровне.
Скорее всего, такой же сценарий будет и в ближайшем матче. Нисикори будет изо всех сил стараться, но игра все равно завершится разгромной победой Джоковича.
Ставка — победа Джоковича с форой по геймам (-9,5) за 2.05.