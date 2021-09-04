Серб Новак Джокович сыграет против японца Кея Нисикори в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 4 сентября в Нью-Йорке, начало — в 18:00 мск. Джокович — Нисикори: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джокович

Новак, как обычно, использует первые раунды для подготовки к серьезным матчам, которые, как правило, начинаются у него не раньше четвертьфинала.

Хотя уже в стартовом матче Джокович проиграл один сет Хольгеру Руне. Во второй партии датчанин неожиданно переиграл серба на тай-брейк, чем очень сильно порадовал зрителей на трибунах.

Но остальные сеты первая ракетка мира взяла со счетом 6:1, 6:2, и 6:1. Так что тут особо не о чем говорить.

Во втором раунде разгромил голландца Таллона Грикспора, отдав сопернику лишь семь геймов.

Нисикори

Тем временем у Нисикори во втором круге был тяжелейший матч против Маккензи Макдональда. Поначалу ситуация была под контролем, японец вел 2-0 по сетам, но потом проиграл на тай-брейке третью партию и легко отдал четвертую.

Обычно, в такие моменты соперник на кураже добивает своего оппонента, но Кей нашел в себе силы, в том числе моральные, на решающий сет. Но четыре часа на корте точно не прошли бесследно.

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В первом круге Нисикори выиграл у Сальваторе Карузо. Это был не такой сложный матч, но один сет итальянец все же взял.

Прогноз и ставка

Букмекеры, разумеется, уверены в победе Джоковича. На Нисикори при желании можно поставить за 24.00.

В конце июля Новак разгромил японца на олимпийском турнире. Кей тогда выиграл лишь два гейма. Хотя надо признать, что, несмотря даже на такой неприятный счет, японец играл не так уж и плохо, просто Джокович в тот день был просто на каком-то космическом уровне.

Скорее всего, такой же сценарий будет и в ближайшем матче. Нисикори будет изо всех сил стараться, но игра все равно завершится разгромной победой Джоковича.

Ставка — победа Джоковича с форой по геймам (-9,5) за 2.05.