ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий КарпинБудут ли Россия и Армения лидерами после 5-го тура? Даниил МедведевUS Open. Медведев обыграл Андухара, Рахимова выбыла Криштиану Роналду Неповторимый. Роналду побил мировой рекорд по голам за сборную
  • 18:21
    • Игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде 2022 года
  • 22:57
    • Медведев за два часа разобрался с Андухаром на US Open
  • 22:21
    • Рахимова прекратила борьбу на US Open
  • 22:06
    • Московское «Динамо» обыграло одноклубников из Минска
  • 20:43
    • Карпин раскрыл подробности своего контракта с РФС
  • 20:29
    • Карпин назвал потери Фернандеса и Ионова самыми чувствительными
  • 20:18
    • Бывший нападающий «Баварии» объявил о завершении карьеры
    Все новости спорта

    Джокович снова обыграет Нисикори с разгромным счетом?

    Джокович — Нисикори. Прогноз (к. 2.05) и ставки на US Open 4 сентября 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на US Open Прогнозы на Новак Джокович  Прогнозы на Кеи Нисикори
    Прогноз и ставки на Джокович — Нисикори
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против японца Кея Нисикори в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 4 сентября в Нью-Йорке, начало — в 18:00 мск. Джокович — Нисикори: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джокович

    Новак, как обычно, использует первые раунды для подготовки к серьезным матчам, которые, как правило, начинаются у него не раньше четвертьфинала.

    Хотя уже в стартовом матче Джокович проиграл один сет Хольгеру Руне. Во второй партии датчанин неожиданно переиграл серба на тай-брейк, чем очень сильно порадовал зрителей на трибунах.

    Но остальные сеты первая ракетка мира взяла со счетом 6:1, 6:2, и 6:1. Так что тут особо не о чем говорить.

    Во втором раунде разгромил голландца Таллона Грикспора, отдав сопернику лишь семь геймов.

    Нисикори

    Тем временем у Нисикори во втором круге был тяжелейший матч против Маккензи Макдональда. Поначалу ситуация была под контролем, японец вел 2-0 по сетам, но потом проиграл на тай-брейке третью партию и легко отдал четвертую.

    Обычно, в такие моменты соперник на кураже добивает своего оппонента, но Кей нашел в себе силы, в том числе моральные, на решающий сет. Но четыре часа на корте точно не прошли бесследно.

    Все прогнозы на US Open

    В первом круге Нисикори выиграл у Сальваторе Карузо. Это был не такой сложный матч, но один сет итальянец все же взял.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры, разумеется, уверены в победе Джоковича. На Нисикори при желании можно поставить за 24.00.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    В конце июля Новак разгромил японца на олимпийском турнире. Кей тогда выиграл лишь два гейма. Хотя надо признать, что, несмотря даже на такой неприятный счет, японец играл не так уж и плохо, просто Джокович в тот день был просто на каком-то космическом уровне.

    Скорее всего, такой же сценарий будет и в ближайшем матче. Нисикори будет изо всех сил стараться, но игра все равно завершится разгромной победой Джоковича.

    Ставка — победа Джоковича с форой по геймам (-9,5) за 2.05.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.65
  • Прогноз на матч Филадельфия Юнион — Нью-Инглэнд Революшн
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Нью-Йорк Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Хьюстон Динамо — Портленд Тимберс
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Рублев — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Спортинг Канзас-Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Финляндия — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Спартак — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Сочи — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ак Барс — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Авангард — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кипр — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Джокович — Нисикори: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 04.09.2021. Прогнозы на теннис. Джокович снова обыграет Нисикори с разгромным счетом?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры