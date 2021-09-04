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    Сможет ли Карацев выйти в четвертый круг US Open?

    Карацев — Бруксби. Прогноз (к. 2.50) и ставки на US Open 4 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Карацев — Бруксби
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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против американца Дженсона Бруксби в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 4 сентября в Нью-Йорке, начало — в 22:30 мск. Карацев — Бруксби: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Карацев

    Карацев во втором круге провел сумасшедший матч против Джордана Томпсона. Россиянин уступал 0-2 по сетам, но в итоге выиграл.

    На тай-брейке четвертого сета Аслан отыграл два матчбола. А пятую, решающую партию он забрал со счетом 6:1. Игра продолжалась почти пять часов, и это серьезное испытание, которое, впрочем, подтвердило, что физически Карацев готов очень хорошо.

    Благодаря победе над Томпсоном российский теннисист прервал серию из трех поражений, а также впервые за три с половиной месяца выиграл два матча подряд.

    Сложно сказать, удалось ли Карацеву преодолеть спад, но в матче с Томпсоном он наконец-то показал теннис, благодаря которому в начале года дошел до полуфинала Australian Open и выиграл турнир в Дубае.

    Бруксби

    Тем временем Бруксби тоже впервые в карьере дошел на US Open до третьего круга. Но сюрпризом это сложно назвать, американец ранее в этом сезоне уже добился определенных успехов, которые помогли ему войти в топ-100.

    В июле Дженсон дошел до финала на турнире в Ньюпорте, а в Вашингтоне он добрался до полуфинала.

    В Нью-Йорке Бруксби стартовал с победы над Микаэлем Имером. За исключением третьего сета, который выиграл швед, в остальных партиях на корте доминировал 20-летний американец.

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    А во втором круге Бруксби обыграл Тейлора Фрица. Соперник выиграл на тай-брейке первую партию, но после этого Дженсон взял три сета подряд.

    Прогноз и ставка

    На Карацева в этом матче можно поставить за 1.99, победу Бруксби предлагают за 1.89.

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    В начале лета Аслан обыграл американца в трех сетах на Ролан Гаррос. Несмотря на это, букмекеры считают, что в предстоящем матче теннисисты имеют одинаковые шансы на победу. Кто-то подумает, что это странно, но на самом деле нет.

    Во-первых, на харде Бруксби играет значительно лучше, чем на грунте, а во-вторых — Карацев в последнее время очень много ошибается. Так что вполне вероятно, что американец возьмет реванш.

    Ставка — победа Бруксби с форой по сетам (-1,5) за 2.50.

    Кроме того, можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 3,5 за 1.61. В матчах с участием Карацева почти всегда нужны дополнительные сеты.

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    Карацев — Бруксби: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 04.09.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Карацев выйти в четвертый круг US Open?
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