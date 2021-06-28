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    Сможет ли Хачанов пройти первый круг на Уимблдоне?

    Макдональд — Хачанов. Прогноз (к. 1.71) и ставки на Уимблдон 28 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Макдональд — Хачанов
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против американца Маккензи Макдональда в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 28 июня, начало — в 12:00 мск. Макдональд — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Макдональд

    Макдональд основательно подготовился к Уимблдону. В июне американец сыграл на двух «челленджерах» в английском Ноттингеме.

    На первом турнире Маккензи проиграл в стартовом матче россиянину Евгению Донскому.
    А со второй попытки Макдональд дошел до полуфинала. Соперники, правда, были так себе, не самые серьезные, но главное, что подготовка к квалификации Уимблдона удалась.

    В отборе на третий в сезоне турнир «Большого шлема» 26-летний теннисист одержал победы над Киммером Коппеянсом, Илье Марченко и Максимом Кресси. В решающем раунде Макдональд дожал соперника только в пятом сете.

    И да, еще один важный факт. В 2018 году Макдональд дошел на Уимблдоне до четвертого круга.

    Хачанов

    Тем временем Хачанов тоже успел провести несколько турниров на траве, которые снова показали, что он по-прежнему далек от своей лучшей формы.

    В немецком Галле Карен в первом раунде потерпел поражение от Андрея Рублева. За всю игру у него не было ни одного брейк-пойнта.

    На Мальорке Хачанов в стартовом матче с трудом выиграл у француза Люки Пуя, но потом уступил 39-летнему Фелисиано Лопесу. И тут интересно, что возрастной испанец проиграл первый сет, но в итоге сделал камбэк.

    Все прогнозы на Уимблдон

    Лучший результат Хачанова на Уимблдоне — выход в четвертый круг в 2018 году.

    Прогноз и ставка

    На Макдональда в этом матче можно поставить за 2.28, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.66.

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    Матчи с участием Хачанова в контексте ставок на исход это полнейшая лотерея. Карен стал одним из самых непредсказуемых игроков туров, хотя, надо признать, что в нынешнем сезоне он чаще расстраивает, чем радует.

    В начале марта Карен выиграл у американца во втором круге на турнире в Марселе. Игра получилась напряженной, несмотря на то, что россиянин победил в двух сетах.

    Сможет ли Хачанов обыграть Макдональда в предстоящем матче, сложно сказать. Хотя наверное многие будут думать, что россиянин легко справится с соперником, который стоит в рейтинге за пределами первой сотни. Вряд ли.

    Самая логичная ставка на этот матч — тотал сетов больше 3,5 за 1.44. Коэффициент, правда, совсем так себе.

    Помня о том, что Карен не лучшим образом играет на приеме, можно рассмотреть вариант со ставкой на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.71.

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    Макдональд — Хачанов: прогноз, ставка (1.44), статистика, коэффициенты матча 28.06.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Хачанов пройти первый круг на Уимблдоне?
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