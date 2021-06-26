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    Справится ли Медведев с пушкой Куэрри?

    Медведев — Куэрри. Прогноз (к. 1.75) и ставки на финал турнира на Мальорке 26 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Медведев — Куэрри
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против американца Сэма Куэрри в финале турнира на Мальорке (Испания). Матч пройдет 26 июня, начало — в 17:00 мск. Медведев — Куэрри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Медведев

    Медведев впервые в карьере вышел в финал на траве. Ранее в этом году Даниил уступил Новаку Джоковичу в решающем матче на Australian Open и завоевал титул в Марселе.

    На Мальорке вторая ракетка мира начал с победы на французом Корентентом Мутэ. Соперник взял лишь шесть геймов.

    В четвертьфинале Медведев на удивление легко выиграл у Каспера Рууда — 7:5, 6:1.

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    Единственный пока что сет на этом турнире россиянин проиграл в полуфинальном мачте против Пабло Каррено-Бусты. Испанец взял первую партию, но после этого Медведев включился и сделал эффектный камбэк — 3:6, 6:3, 6:2.

    Куэрри

    Куэрри впервые с 2019 года вышел в финал на турнире ATP. Также интересно, что это его пятый в карьере финал на траве.

    Сэм в первой половине июня неплохо сыграл в Штутгарте, где дошел до полуфинал. Там он уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму, но для первого травяного турнира выступление в целом получилось успешным.

    В Галле 33-летний американец в первом же круге уступил французу Уго Эмберу.

    Но на Мальорке Куэрри снова показал неплохой уровень. Правда, не обошлось и без везения. Во втором круге полуфиналист Уимблдона-2017 снова должен был встретиться с Эмбером, но соперник не смог выйти на матч.

    В четвертьфинале Куэрри выиграл в двух сетах у Роберто Баутисты-Агута, а в полуфинале — у Адриана Маннарино.

    Прогноз и ставка

    На Медведева в этом матче можно поставить за 1.22, победу Куэрри букмекеры предлагают за 4.75.

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    В единственном матче между этими теннисистами победу одержал Медведев. И что интересно, это было в 2017 году на травяном турнире в Истбурне.

    Главное оружие Куэрри — подача. В трех предыдущих матчах американец выполнил 65 (!) эйсов. Даниил, разумеется, так часто не подает навылет (24 эйса в трех играх), но зато он один из лучших в туре в игре на приеме.

    Так что вполне вероятно, что Медведеву все-таки удастся выиграть в двух сетах.

    Ставка — хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.64.

    Также можно рассмотреть ставку на победу Медведева в двух сетах за 1.75.

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    Медведев — Куэрри: прогноз, ставка (1.64), статистика, коэффициенты матча 26.06.2021. Прогнозы на теннис. Справится ли Медведев с пушкой Куэрри?
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