Россиянин Даниил Медведев сыграет против американца Сэма Куэрри в финале турнира на Мальорке (Испания). Матч пройдет 26 июня, начало — в 17:00 мск. Медведев — Куэрри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Медведев

Медведев впервые в карьере вышел в финал на траве. Ранее в этом году Даниил уступил Новаку Джоковичу в решающем матче на Australian Open и завоевал титул в Марселе.

На Мальорке вторая ракетка мира начал с победы на французом Корентентом Мутэ. Соперник взял лишь шесть геймов.

В четвертьфинале Медведев на удивление легко выиграл у Каспера Рууда — 7:5, 6:1.

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Единственный пока что сет на этом турнире россиянин проиграл в полуфинальном мачте против Пабло Каррено-Бусты. Испанец взял первую партию, но после этого Медведев включился и сделал эффектный камбэк — 3:6, 6:3, 6:2.

Куэрри

Куэрри впервые с 2019 года вышел в финал на турнире ATP. Также интересно, что это его пятый в карьере финал на траве.

Сэм в первой половине июня неплохо сыграл в Штутгарте, где дошел до полуфинал. Там он уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму, но для первого травяного турнира выступление в целом получилось успешным.

В Галле 33-летний американец в первом же круге уступил французу Уго Эмберу.

Но на Мальорке Куэрри снова показал неплохой уровень. Правда, не обошлось и без везения. Во втором круге полуфиналист Уимблдона-2017 снова должен был встретиться с Эмбером, но соперник не смог выйти на матч.

В четвертьфинале Куэрри выиграл в двух сетах у Роберто Баутисты-Агута, а в полуфинале — у Адриана Маннарино.

Прогноз и ставка

На Медведева в этом матче можно поставить за 1.22, победу Куэрри букмекеры предлагают за 4.75.

В единственном матче между этими теннисистами победу одержал Медведев. И что интересно, это было в 2017 году на травяном турнире в Истбурне.

Главное оружие Куэрри — подача. В трех предыдущих матчах американец выполнил 65 (!) эйсов. Даниил, разумеется, так часто не подает навылет (24 эйса в трех играх), но зато он один из лучших в туре в игре на приеме.

Так что вполне вероятно, что Медведеву все-таки удастся выиграть в двух сетах.

Ставка — хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.64.

Также можно рассмотреть ставку на победу Медведева в двух сетах за 1.75.