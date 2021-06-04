Россиянка Дарья Касаткина сыграет против румынки Сораны Кырсти в третьем круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 4 июня в Париже, начало — в 14:00 мск. Кырстя — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кырстя

Кырстя впервые с 2014 года выиграла на «Ролан Гаррос» два матча. Впрочем, это совсем не удивило.

В конце апреля румынская теннисистка выиграла турнир в Стамбуле. В финале она одержала победу над бельгийкой Элизой Мертенс.

Потом был неудачный турнир в Мадриде, там Сорана уступила уже в первом круге. Но уже через месяц она снова была в финале — на этот раз в Страсбурге. Правда, здесь 54-я ракетка мира проиграла в решающем матче Барборе Крейчиковой.

В Париже Кырстя стартовала с победы над британкой Йоханной Контой, после чего выиграла в трех сетах у итальянки Мартины Тревизан.

Касаткина

Тем временем Касаткина на этой неделе провела один из своих лучших матчей в текущем сезоне.

Во втором круге Дарья одержала уверенную победу над Белиндой Бенчич — 6:2, 6:2. Шикарная игра, которая позволила россиянке впервые с Уимблдона-2018 дойти до третьего раунда на турнире «Большого шлема».

В матче с Бенчич у Касаткиной 27 виннерсов и 8 эйсов, но что еще больше удивило — у соперницы за всю игру не было ни одного брейк-пойнта.

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После не самой убедительной победы над Мисаки Дои в первом круге такой теннис от Касаткиной стал настоящим откровением.

Прогноз и ставка

На Кырстю в этом матче можно поставить за 2.48, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 1.59.

В прошлый раз мы не поверили в Дарью, а она вышла и просто уничтожила свою соперницу. Сможет ли она еще раз сыграть на таком же уровне? Женский теннис тем отличается, что здесь даже теннисистки из топ-10 могут внезапно провалить матч.

Но будем верить, что да, сможет, против Бенчич россиянка сыграла невероятно. После такого было не совсем правильно навязывать мысль, что теперь-то она точно «сольет». Но все равно предупреждаем, что Кырстя тоже способна удивить.

Ставка — победа Касаткиной за 1.59. Просто победа, без каких-либо дополнительных условий.