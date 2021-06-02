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    Кудерметова и Синякова все решат в третьем сете?

    Синякова — Кудерметова. Прогноз (к. 2.54) и ставки на «Ролан Гаррос» 2 июня 2021 года

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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова встретится с чешской теннисисткой Катериной Синяковой во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 2 июня в Париже, начало — в 12:00 мск. Синякова — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Синякова

    Синякова в первом матче выиграла у соотечественницы Мари Боузковой. Катерина взяла первый сет со счетом 6:0, но потом позволила сопернице перевести встречу в третьей партии, в которой снова показала шикарный теннис. В итоге — 6:0, 4:6, 6:2.

    Но пока что главным достижением Синяковой в этом году остается победа над Сереной Уильямс. 25-летняя теннисистка обыграла легенду во втором круге на турнире в Парме — 7:6, 6:2. Это была еще первая за два года победа над соперницей из топ-10.

    В Парме Синякова дошла до полуфинала, где уступила в трех сетах американке Кори Гауфф.

    Кроме того, Синякова выиграла два матча на турнире в Стамбуле. По сравнению с тем, как она выступала в этом году на харде, это серьезный прогресс.

    Кудерметова

    Кудерметова третий год подряд вышла во второй круг «Ролан Гаррос». И на этот раз в этом точно нет ничего удивительного. Вероника вполне может стать одним из открытий французского мэйджора.

    И уже в первом круге россиянка обыграла очень серьезную соперницу — Аманду Анисимову. В первом сете была борьба, а во втором Кудерметова отдала сопернице лишь один гейм — 7:6, 6:1.

    Весной Вероника выиграла грунтовый турнир в Чарльстоне, потом вышла в полуфинал в Стамбуле и добралась до третьего круга в Мадриде и Риме.

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    Ну и также не будем забывать про финал в Абу-Даби и третий раунд на Australian Open. Кудерметова в течение всего сезона играет на стабильно приличном уровне.

    Прогноз и ставка

    На Синякову в этом матче можно поставить за 3.00, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 1.41.

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    Игра Вероники не может не радовать, но Синякова опасная. К тому же, чешская теннисистка на удивление успешно играет в Париже. В 2018 и 2020-м она дошла тут до третьего круга, а в 2019-м — до четвертого.

    Верим в Кудерметову, надеемся, что у нее все получится, но ставим на тотал сетов больше 2,5 за 2.54.

    А также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Синяковой больше 10,5 за 1.88. Как ни крути, а победа над Сереной Уильямс очень серьезный аргумент в пользу соперницы Кудерметовой.

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