Россиянка Вероника Кудерметова встретится с чешской теннисисткой Катериной Синяковой во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 2 июня в Париже, начало — в 12:00 мск. Синякова — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Синякова

Синякова в первом матче выиграла у соотечественницы Мари Боузковой. Катерина взяла первый сет со счетом 6:0, но потом позволила сопернице перевести встречу в третьей партии, в которой снова показала шикарный теннис. В итоге — 6:0, 4:6, 6:2.

Но пока что главным достижением Синяковой в этом году остается победа над Сереной Уильямс. 25-летняя теннисистка обыграла легенду во втором круге на турнире в Парме — 7:6, 6:2. Это была еще первая за два года победа над соперницей из топ-10.

В Парме Синякова дошла до полуфинала, где уступила в трех сетах американке Кори Гауфф.

Кроме того, Синякова выиграла два матча на турнире в Стамбуле. По сравнению с тем, как она выступала в этом году на харде, это серьезный прогресс.

Кудерметова

Кудерметова третий год подряд вышла во второй круг «Ролан Гаррос». И на этот раз в этом точно нет ничего удивительного. Вероника вполне может стать одним из открытий французского мэйджора.

И уже в первом круге россиянка обыграла очень серьезную соперницу — Аманду Анисимову. В первом сете была борьба, а во втором Кудерметова отдала сопернице лишь один гейм — 7:6, 6:1.

Весной Вероника выиграла грунтовый турнир в Чарльстоне, потом вышла в полуфинал в Стамбуле и добралась до третьего круга в Мадриде и Риме.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

Ну и также не будем забывать про финал в Абу-Даби и третий раунд на Australian Open. Кудерметова в течение всего сезона играет на стабильно приличном уровне.

Прогноз и ставка

На Синякову в этом матче можно поставить за 3.00, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 1.41.

Игра Вероники не может не радовать, но Синякова опасная. К тому же, чешская теннисистка на удивление успешно играет в Париже. В 2018 и 2020-м она дошла тут до третьего круга, а в 2019-м — до четвертого.

Верим в Кудерметову, надеемся, что у нее все получится, но ставим на тотал сетов больше 2,5 за 2.54.

А также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Синяковой больше 10,5 за 1.88. Как ни крути, а победа над Сереной Уильямс очень серьезный аргумент в пользу соперницы Кудерметовой.