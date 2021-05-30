Россиянин Аслан Карацев сыграет против американца Дженсона Бруксби в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 30 мая в Париже, начало — в 12:00 мск. Бруксби — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бруксби

Бруксби попал в основную сетку «Ролан Гаррос» через квалификацию. И это на данный момент одного из главных его достижений в текущем сезоне.

В отборе 20-летний теннисист выиграл у Седрика-Марселя Штебе, Марка-Андреа Хюслера и Эвана Фюрнесса. Во втором и третьем раундах Дженсон проигрывал первый сет, но в итоге ему удавалось сделать камбэк.

Да этого же Бруксби выступал в основном на «челленджерах». И на этом уровне он выиграл три титула и еще в одном случае дошел до финала.

В конце апреля американец выиграл грунтовый турнир в Таллахасси (США).

Карацев

Карацев в целом вполне успешно провел серию турниров на грунте перед «Ролан Гаррос».

Лучшего результата Аслан добился в Белграде в конце апреля. В полуфинале россиянин обыграл Новака Джоковича, а в финале уступил Маттео Берреттини на тай-брейке третьего сета.

Кроме того, Карацев дошел до третьего круга на «Мастерсах» в Мадриде и Риме, что на таком уровне тоже очень неплохо.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

В середине мая Карацев впервые в сезоне проиграл в первом круге. На турнире в Лионе 26-я ракетка мира уступил Яннику Синнеру. Аслан взял первый сет со счетом 6:0, но после этого сопернику удалось прийти в себя.

Прогноз и ставка

На Бруксби в этом матче можно поставить за 4.65, победу Карацева букмекеры предлагают за 1.21.

Сейчас уже все знают, насколько Карацев опасен, поэтому настрой у соперника будет соответствующий. Американец же в каком-то смысле загадка для Аслана, но по результатам видно, что парень талантлив и еще успеет заявить о себе.

А пока что мы ставим на уверенную победу российского теннисиста.

Ставка — победа Карацева в трех сетах за 2.10.