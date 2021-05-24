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    Звонарева начнет квалификацию на «Ролан Гаррос» с легкой победы?

    Звонарева — Джонс. Прогноз и ставки на квалификацию Открытого чемпионата Франции 24 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Звонарева — Джонс
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    Вера Звонарева
    Россиянка Вера Звонарева сыграет против британки Франчески Джонс в рамках первого раунда квалификации «Ролан Гаррос». Матч пройдет 24 мая в Париже, начало — в 11:30 мск. Звонарева — Джонс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Звонарева

    Звонарева в первой половине мая очень успешно выступила на крупном турнире в Риме. Несмотря на возраст, 36-летняя теннисистка по-прежнему может играть на высоком уровне.

    Сначала Вера прошла квалификацию, а потом добралась до третьего раунда в основной сетке. Во втором круге она одержала победу над чешкой Петрой Квитовой. Перед этим же бывшая вторая ракетка мира разгромила американку Кристину Макхейл, отдав сопернице лишь три гейма.

    Пройти Каролину Плишкову российская теннисистка не смогла, но после игры чешка вполне резонно заметила, что против Веры снова очень сложно играть.

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    Также добавим, что в конце апреля Звонарева преодолела квалификацию на престижном турнире в Мадриде.

    Джонс

    Тем временем Джонс в начале года сумела попасть в основную сетку Открытого чемпионата Австралии, и это пока что ее главное достижение в текущего сезоне.

    В Мельбурне 20-летняя теннисистка прошла сложнейшую квалификацию из трех матчей.

    Правда, уже в первом раунде основной сетки ее легко обыграла американка Шелби Роджерс.

    Кроме того, Франческа смогла выиграть один матч на турнире в Мельбурне, на котором выступали теннисистки, вылетевшие после первых раундов Australian Open.

    Но в основном молодая британка играла на уровне ITF, в том числе там она провела ряд турниров на грунте.

    Прогноз и ставка

    На Звонареву в этом матче можно поставить за 1.13, победу Джонс букмекеры предлагают за 5.40.

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    Интересно, что ранее Вера уже играла против Франчески. В 2020 году россиянка легко переиграла теннисистку из Великобритании на турнире ITF в Стамбуле — 6:2, 6:1.

    Что-то подобное, скорее всего, будет и в предстоящем матче, если Вера выйдет на корт с таким же настроем, как, например, в Риме.

    Ставка — победа Звонаревой в двух сетах за 1.41. Не самый привлекательный коэффициент, но зато выбор довольно надежный.

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