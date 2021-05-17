Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против сербки Лолы Радивоевич в первом круге на турнире в Белграде (Сербия). Матч пройдет 17 мая, начало — в 12:00 мск. Павлюченкова — Радивоевич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Павлюченкова

Павлюченкова в начале мая провела ряд матчей, после которых у нее наверняка изменилось настроение. Теперь у нее точно нет мыслей о завершении.

На турнире в Мадриде Анастасия дошла до полуфинала. Россиянка убедилась, что по-прежнему способна играть на высочайшем уровне. Еще не так давно у нее были в этом серьезные сомнения. Об этом 30-я ракетка мира рассказывала как раз незадолго до своего успеха.

В Мадриде Павлюченкова обыграла Мэдисон Киз, Каролину Плишкову, Дженнифер Брэди и Каролину Мухову. Внушительный список, тут и комментировать нечего, и так ясно, что это лучшее, что случалось с россиянкой за последний год.

Все прогнозы на теннис

Турнир в Риме Павлюченкова пропустила из-за небольшого повреждения. По всей видимости, ей потребовалось время, чтобы немного восстановиться, в том числе и психологически, после Мадрида.

Радивоевич

Лоло Радивоевич — 16-летняя теннисистка из Сербии. И это будет ее дебютный матч в WTA-туре.

На На взрослом уровне она провела пока лишь два турнира. Весной Лола сыграла на 15-тысячниках ITF в Монастире, где в общей сложности одержала три победы в пяти матчах.

Пока что об этой девушке больше нечего сказать.

Прогноз и ставка

На Павлюченкову в этом матче можно поставить за 1.014, победу Радивоевич букмекеры предлагают за 17.75.

Все зависит от Анастасии и ее настроя. Но, думается, ей не очень хочется проигрывать 16-летней соперницей, у которой пока что нулевой опыт выступлений на таком уровне.

Ставка — победа Павлюченковой с форой по геймам (-7,5) з 1.94.

Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов первого сета меньше 8,5 за 1.68. Юной Радивоевич будет сложно в начале матча.