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    Павлюченкова разгромно обыграет 16-летнюю дебютантку WTA-тура?

    Павлюченкова — Радивоевич. Прогноз (к. 1.94) и ставки на турнир в Белграде 17 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Павлюченкова — Радивоевич
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    Анастасия Павлюченкова
    Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против сербки Лолы Радивоевич в первом круге на турнире в Белграде (Сербия). Матч пройдет 17 мая, начало — в 12:00 мск. Павлюченкова — Радивоевич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Павлюченкова

    Павлюченкова в начале мая провела ряд матчей, после которых у нее наверняка изменилось настроение. Теперь у нее точно нет мыслей о завершении.

    На турнире в Мадриде Анастасия дошла до полуфинала. Россиянка убедилась, что по-прежнему способна играть на высочайшем уровне. Еще не так давно у нее были в этом серьезные сомнения. Об этом 30-я ракетка мира рассказывала как раз незадолго до своего успеха.

    В Мадриде Павлюченкова обыграла Мэдисон Киз, Каролину Плишкову, Дженнифер Брэди и Каролину Мухову. Внушительный список, тут и комментировать нечего, и так ясно, что это лучшее, что случалось с россиянкой за последний год.

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    Турнир в Риме Павлюченкова пропустила из-за небольшого повреждения. По всей видимости, ей потребовалось время, чтобы немного восстановиться, в том числе и психологически, после Мадрида.

    Радивоевич

    Лоло Радивоевич — 16-летняя теннисистка из Сербии. И это будет ее дебютный матч в WTA-туре.

    На На взрослом уровне она провела пока лишь два турнира. Весной Лола сыграла на 15-тысячниках ITF в Монастире, где в общей сложности одержала три победы в пяти матчах.

    Пока что об этой девушке больше нечего сказать.

    Прогноз и ставка

    На Павлюченкову в этом матче можно поставить за 1.014, победу Радивоевич букмекеры предлагают за 17.75.

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    Все зависит от Анастасии и ее настроя. Но, думается, ей не очень хочется проигрывать 16-летней соперницей, у которой пока что нулевой опыт выступлений на таком уровне.

    Ставка — победа Павлюченковой с форой по геймам (-7,5) з 1.94.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов первого сета меньше 8,5 за 1.68. Юной Радивоевич будет сложно в начале матча.

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