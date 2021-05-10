Россиянка Екатерина Александрова сыграет против украинки Марты Костюк в первом круге на крупном турнире в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 12:30 мск. Костюк — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Костюк

Костюк попала в основную сетку римского «Мастерса» через квалификаци. Украинка выиграла у итальянки Нурии Бранкаччо и японки Нао Хибино, не отдав соперницам ни одного сета.

Перед этим в Мадриде Марте не смогла пройти отбор. Во втором раунде квалификации 18-летняя теннисистка проиграла Анастасии Севастовой.

В конце апреля Костюк сыграла на турнире в Стамбуле, где дошла до полуфинала. После побед над россиянками Камиллой Рахимой и Дарьей Касаткиной украинская теннисистка уступила Соране Кырсте.

Александрова

Александрова пока успела сыграть только на двух грунтовых турнирах. На одном относительно удачно, на втором — не очень.

В Штутгарте Екатерина в стартовом раунде одержала волевую победу над чешкой Каролиной Муховой, а потом выиграла у швейцарки Белинды Бенчич.

В четвертьфинале Александрова ожидаемо проиграла Симоне Халеп — 1:6, 4:6.

Все прогнозы на теннис

А вот в Мадриде россиянка вылетела уже после первого круга. Александрова уступила в трех сетах Виктории Азаренко. Решающую партию белоруска забрала со счетом 6:1.

Прогноз и ставка

На Костюк в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.89, а на победу Александровой — за 1.95.

Шансы в этом противостоянии действительно 50 на 50. Марта, несмотря на свой возраст, достаточно опасная соперница, что уже может подтвердить Дарья Касаткина.

Скорее всего, девушки проведут на корте три сета.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.36.

Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов в первом сете больше 9,5 за 2.31.