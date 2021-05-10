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    Сможет ли Александрова обыграть украинку Костюк?

    Костюк — Александрова. Прогноз (к. 2.36) и ставки на турнир в Риме 10 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Костюк — Александрова
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    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против украинки Марты Костюк в первом круге на крупном турнире в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 12:30 мск. Костюк — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Костюк

    Костюк попала в основную сетку римского «Мастерса» через квалификаци. Украинка выиграла у итальянки Нурии Бранкаччо и японки Нао Хибино, не отдав соперницам ни одного сета.

    Перед этим в Мадриде Марте не смогла пройти отбор. Во втором раунде квалификации 18-летняя теннисистка проиграла Анастасии Севастовой.

    В конце апреля Костюк сыграла на турнире в Стамбуле, где дошла до полуфинала. После побед над россиянками Камиллой Рахимой и Дарьей Касаткиной украинская теннисистка уступила Соране Кырсте.

    Александрова

    Александрова пока успела сыграть только на двух грунтовых турнирах. На одном относительно удачно, на втором — не очень.

    В Штутгарте Екатерина в стартовом раунде одержала волевую победу над чешкой Каролиной Муховой, а потом выиграла у швейцарки Белинды Бенчич.

    В четвертьфинале Александрова ожидаемо проиграла Симоне Халеп — 1:6, 4:6.

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    А вот в Мадриде россиянка вылетела уже после первого круга. Александрова уступила в трех сетах Виктории Азаренко. Решающую партию белоруска забрала со счетом 6:1.

    Прогноз и ставка

    На Костюк в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.89, а на победу Александровой — за 1.95.

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    Шансы в этом противостоянии действительно 50 на 50. Марта, несмотря на свой возраст, достаточно опасная соперница, что уже может подтвердить Дарья Касаткина.

    Скорее всего, девушки проведут на корте три сета.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.36.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов в первом сете больше 9,5 за 2.31.

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