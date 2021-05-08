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    Тим обыграет Зверева и выйдет в финал?

    Зверев — Тим. Прогноз (к. 2.30) и ставки на турнир в Мадриде 8 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Тим
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    Александр Зверев и Доминик Тим
    Представитель Германии Александр Зверев сыграет против австрийца Доминика Тима в полуфинале «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 8 мая, начало — в 17:00 мск. Зверев — Тим: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Зверев

    И все-таки букмекеры погорячились, назвав Зверева явным аутсайдером в матче с Рафаэлем Надалем. Хотя в начале встречи действительно было сложно поверить, что «Грунтовый король» проиграет.

    В какой-то момент испанец повел 4:2, но потом сам же и помог сопернику. Сначала Рафа не смог подать на 5:2, а позволив Звереву сделать обратный брейк. А вскоре немецкий теннисист выиграл еще один гейм на приеме и завершил партию в свою пользу.

    Во втором сете Надаль дрогнул при счете 2:2. Сделав еще один брейк, Зверев в дальнейшем уверенно брал геймы на собственной подаче.

    Для Зверева это была третья кряду победа над Надалем.

    Тим

    Тим в четвертьфинале встречался с Джоном Изнером. Первый сет этого матча стал для Доминика настоящим кошмаром. Он сразу же проиграл гейм на своей подаче, после чего безуспешно пытался сделать обратный брейк. Но это оказалось нереально, американец играл просто идеально. Возможно, это был лучший сет Изнера за последние пару лет.

    И только во второй партии Тим, пусть и с трудом, но все-таки переломил ход матча. Правда, для начала ему пришлось отыграть три брейк-пойнта — это был ключевой момент.

    В итоге победа Тима — 3:6, 6:3, 6:4. Тяжелейший матч, в котором австрийцу все же удалось справиться с пушечной подачей Изнера.

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    Тим вышел в четвертый подряд полуфинал мадридского «Мастерса», при этом он еще ни разу не выигрывал этот турнир.

    Прогноз и ставка

    На Зверева в этом матче можно поставить за 1.76, победу Тима букмекеры предлагают за 2.30.

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    Зверева, по всей видимости, считают фаворитом из-за победы над Надалем. Это действительно очень серьезный аргумент. Но не будем забывать, что Андрей Рублев на «Мастерсе» в Монте-Карло тоже побеждал Рафу, а потом без шансов уступил Стефаносу Циципасу. Так что тут не все так однозначно.

    Скорее, надо обратить внимание на результаты предыдущих встреч Зверева с Тимом. Из десяти предыдущих матчей только два завершились в пользу Александра.

    В общем, суть в том, что Звереву сложно играть против Тима. Скорее всего, ближайший матч не станет исключением.

    Ставка — победа Тима за 2.30.

    И еще один вариант — ставка на тотал геймов первого сета больше 9,5 за 1.78.

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