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    Сможет ли Бублик выйти в полуфинал мадридского «Мастерса»?

    Бублик — Рууд. Прогноз (к. 1.88) и ставки на турнир в Мадриде 7 мая 2021 года

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    Александр Бублик
    Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против норвежца Каспера Рууда в четвертьфинале на турнире серии «Мастерс» в Мадриде. Матч пройдет 7 мая, начало — в 20:00 мск. Бублик — Рууд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Бублик

    Бублик, конечно, здорово ввел всех в заблуждение своими поражениями на недавних турнирах. Сложно было поверить, что в Мадриде ему удастся пройти дальше второго круга, но пока что все складывается просто идеально.

    В третьем круге Бублик обыграл Аслана Карацева — 6:4, 6:3. Россиянин так и не смог приспособиться к подаче соперника. При этом интересно, что 23-летний теннисист довольно мощно подает не только первым ударом, но и вторым.

    Перед этим же Александр обыграл венгра Мартона Фучовича и представителя Канады Дениса Шаповалова. Очень приличная серия побед.

    Бублик впервые сыграет в четвертьфинале грунтового «Мастерса».

    Рууд

    Тем временем Рууд впервые в карьере выиграл у соперника из топ-5. В третьем круге норвежец одержал сенсационную победу над Стефаносом Циципасом, который первые ранее в этом сезоне еще ни разу не проигрывал до четвертьфинала.

    Касперу хватило двух сетов в матче с греком — 7:6, 6:4.

    На самом деле, это лишь отчасти сенсация. Рууд довольно сильно играет на грунте. И это, кстати, не совсем случайность, уже несколько лет он тренируется в академии Рафы Надаля.

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    В первых раундах мадридского «Мастерса» Рууд легко выиграл у Феликса Оже-Альяссима и Есихито Нисиоки.

    Прогноз и ставка

    На Бублика в этом матче букмекеры предлагают поставить за 3.30, а на победу Рууда за 1.33.

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    Бублик, конечно, молодец, но пройти дальше ему будет сложно. Каспер сейчас настолько хорош, что даже Циципас оказался бессилен перед ним.

    Ставка — победа Рууда с форой по геймам (-3,5) за 1.88.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Бублика меньше 11,5 за 1.84.

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