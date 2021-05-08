Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против норвежца Каспера Рууда в четвертьфинале на турнире серии «Мастерс» в Мадриде. Матч пройдет 7 мая, начало — в 20:00 мск. Бублик — Рууд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бублик

Бублик, конечно, здорово ввел всех в заблуждение своими поражениями на недавних турнирах. Сложно было поверить, что в Мадриде ему удастся пройти дальше второго круга, но пока что все складывается просто идеально.

В третьем круге Бублик обыграл Аслана Карацева — 6:4, 6:3. Россиянин так и не смог приспособиться к подаче соперника. При этом интересно, что 23-летний теннисист довольно мощно подает не только первым ударом, но и вторым.

Перед этим же Александр обыграл венгра Мартона Фучовича и представителя Канады Дениса Шаповалова. Очень приличная серия побед.

Бублик впервые сыграет в четвертьфинале грунтового «Мастерса».

Рууд

Тем временем Рууд впервые в карьере выиграл у соперника из топ-5. В третьем круге норвежец одержал сенсационную победу над Стефаносом Циципасом, который первые ранее в этом сезоне еще ни разу не проигрывал до четвертьфинала.

Касперу хватило двух сетов в матче с греком — 7:6, 6:4.

На самом деле, это лишь отчасти сенсация. Рууд довольно сильно играет на грунте. И это, кстати, не совсем случайность, уже несколько лет он тренируется в академии Рафы Надаля.

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В первых раундах мадридского «Мастерса» Рууд легко выиграл у Феликса Оже-Альяссима и Есихито Нисиоки.

Прогноз и ставка

На Бублика в этом матче букмекеры предлагают поставить за 3.30, а на победу Рууда за 1.33.

Бублик, конечно, молодец, но пройти дальше ему будет сложно. Каспер сейчас настолько хорош, что даже Циципас оказался бессилен перед ним.

Ставка — победа Рууда с форой по геймам (-3,5) за 1.88.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Бублика меньше 11,5 за 1.84.