Изнер
Изнер проводит всего лишь четвертый турнир в этом сезоне. В начале года американец из-за карантина отказался даже от участия в Открытом чемпионате Австралии.
В середине марта Изнер выступил на турнире в Акапулько, где выиграл один матч.
На «Мастерсе» в Майами 36-летний теннисист дошел до третьего круга, обыграв сначала Маккензи Макдональда, а потом Феликса Оже-Альяссима. После этого двухметровый американец уступил Роберто Баутисте-Агуту.
Но в Мадриде — и это очень удивительно — Баутиста-Агут не смог остановить Изнера. В изнурительном трехсетовом матче победил Джон, выигравший впервые с 2017 года у соперника топ-20 на грунте.
В первом круге Изнер обыграл серба Миомира Кецмановича.
Рублев
Тем временем Рублев в стартовом матче заставил понервничать. Андрей с трудом выиграл у Томми Пола.
Американец неожиданно взял на тай-брейке первый сет, по ходу которого уступал 2:4. Следующие две партии тоже получились нервными, хотя по счету этого не скажешь — 6:3, 6:4 в пользу россиянина.
Вопреки ожиданиям, первый матч после турнира в Барселоне получился для Рублева чересчур сложным.
В апреле, напомним, Рублев дошел до финала на «Мастерсе» в Монте-Карло и до четвертьфинала в Барселоне.
Прогноз и ставка
На Изнера в этом матче букмекеры предлагают поставить за 3.82, а на победу Рублева — за 1.30.
Андрей будет очень сложно, если у американца не будет проблем на подаче. В матче с Баутистой-Агутов Изнер выполнил 32 (!) эйса, а в игре с Кецмановичем — 28.
Ставка — хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.74.
И также можно рассмотреть ставку на общий тотал геймов в матче больше 23,5 за 1.99.