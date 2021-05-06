Россиянин Андрей Рублев сыграет против американца Джона Изнера в третьем круге на «Мастерсе» в Мадриде. Матч пройдет 6 мая, начало — в 15:00 мск. Изнер — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Изнер

Изнер проводит всего лишь четвертый турнир в этом сезоне. В начале года американец из-за карантина отказался даже от участия в Открытом чемпионате Австралии.

В середине марта Изнер выступил на турнире в Акапулько, где выиграл один матч.

На «Мастерсе» в Майами 36-летний теннисист дошел до третьего круга, обыграв сначала Маккензи Макдональда, а потом Феликса Оже-Альяссима. После этого двухметровый американец уступил Роберто Баутисте-Агуту.

Но в Мадриде — и это очень удивительно — Баутиста-Агут не смог остановить Изнера. В изнурительном трехсетовом матче победил Джон, выигравший впервые с 2017 года у соперника топ-20 на грунте.

В первом круге Изнер обыграл серба Миомира Кецмановича.

Рублев

Тем временем Рублев в стартовом матче заставил понервничать. Андрей с трудом выиграл у Томми Пола.

Американец неожиданно взял на тай-брейке первый сет, по ходу которого уступал 2:4. Следующие две партии тоже получились нервными, хотя по счету этого не скажешь — 6:3, 6:4 в пользу россиянина.

Вопреки ожиданиям, первый матч после турнира в Барселоне получился для Рублева чересчур сложным.

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В апреле, напомним, Рублев дошел до финала на «Мастерсе» в Монте-Карло и до четвертьфинала в Барселоне.

Прогноз и ставка

На Изнера в этом матче букмекеры предлагают поставить за 3.82, а на победу Рублева — за 1.30.

Андрей будет очень сложно, если у американца не будет проблем на подаче. В матче с Баутистой-Агутов Изнер выполнил 32 (!) эйса, а в игре с Кецмановичем — 28.

Ставка — хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.74.

И также можно рассмотреть ставку на общий тотал геймов в матче больше 23,5 за 1.99.