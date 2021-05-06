ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюСмелое решение Моуринью. Возглавив «Рому», португалец принял непростой вызов «Манчестер Сити» — ПСЖВ шаге от титула. Дубль Мареза отправил команду Гвардиолы в Стамбул «Манчестер Сити» — ПСЖЛЧ. «Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в финале
  • 23:53
    • «Челси» обыграл «Реал» и сыграет с «Ман Сити» в финале Лиги чемпионов
  • 23:57
    • «Реал», «Барсу», «Юве» и «Милан» могут исключить из еврокубков на два года
  • 20:45
    • «Крылья», «Оренбург», «Торпедо» и «Алания» не получили лицензию на участие в РПЛ
  • 20:33
    • Матч между «МЮ» и «Ливерпулем» перенесен на 13 мая
  • 19:11
    • Инфантино: Мы всерьёз обсуждаем введение ограничений на зарплаты
    Все новости спорта

    Справится ли Рублев с пушечной подачей Изнера?

    Изнер — Рублев. Прогноз (к. 1.74) и ставки на турнир в Мадриде 6 мая 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Джон Изнер Прогнозы на Андрей Рублёв
    Прогноз и ставки на Изнер — Рублев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против американца Джона Изнера в третьем круге на «Мастерсе» в Мадриде. Матч пройдет 6 мая, начало — в 15:00 мск. Изнер — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Изнер

    Изнер проводит всего лишь четвертый турнир в этом сезоне. В начале года американец из-за карантина отказался даже от участия в Открытом чемпионате Австралии.

    В середине марта Изнер выступил на турнире в Акапулько, где выиграл один матч.

    На «Мастерсе» в Майами 36-летний теннисист дошел до третьего круга, обыграв сначала Маккензи Макдональда, а потом Феликса Оже-Альяссима. После этого двухметровый американец уступил Роберто Баутисте-Агуту.

    Но в Мадриде — и это очень удивительно — Баутиста-Агут не смог остановить Изнера. В изнурительном трехсетовом матче победил Джон, выигравший впервые с 2017 года у соперника топ-20 на грунте.

    В первом круге Изнер обыграл серба Миомира Кецмановича.

    Рублев

    Тем временем Рублев в стартовом матче заставил понервничать. Андрей с трудом выиграл у Томми Пола.

    Американец неожиданно взял на тай-брейке первый сет, по ходу которого уступал 2:4. Следующие две партии тоже получились нервными, хотя по счету этого не скажешь — 6:3, 6:4 в пользу россиянина.

    Вопреки ожиданиям, первый матч после турнира в Барселоне получился для Рублева чересчур сложным.

    Все прогнозы на теннис

    В апреле, напомним, Рублев дошел до финала на «Мастерсе» в Монте-Карло и до четвертьфинала в Барселоне.

    Прогноз и ставка

    На Изнера в этом матче букмекеры предлагают поставить за 3.82, а на победу Рублева — за 1.30.

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    Андрей будет очень сложно, если у американца не будет проблем на подаче. В матче с Баутистой-Агутов Изнер выполнил 32 (!) эйса, а в игре с Кецмановичем — 28.

    Ставка — хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.74.

    И также можно рассмотреть ставку на общий тотал геймов в матче больше 23,5 за 1.99.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.69
  • Прогноз на матч Оттава — Монреаль
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Коламбус — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Анахайм
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Санта Фе — Ривер Плейт
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Денвер — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Аризона — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Карацев — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Гарин — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Надаль — Попырин
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Ноа
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Минай — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Герта — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Зенит» — «Локомотив»
  • Молодец среди овец. Доминирование «Зенита» — признак деградации РПЛ
    • 01:59 03/05/2021     «Рубин» Леонида Слуцкого по-прежнему претендует даже на второе место
  • Война за второе место и разборки на дне. Все интриги РПЛ перед решающими турами
    • 12:48 03/05/2021     ЦСКА — «Уфа»
  • По наклонной. ЦСКА теряет очки, Влашича и шансы на еврокубки
    • 02:27 02/05/2021
    Изнер — Рублев: прогноз, ставка (1.74), статистика, коэффициенты матча 06.05.2021. Прогнозы на теннис. Справится ли Рублев с пушечной подачей Изнера?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры