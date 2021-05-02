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    Халеп снова выиграет с разгромным счетом?

    Чжен Сайсай — Халеп. Прогноз (к. 1.87) и ставки на турнир в Мадриде 2 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Чжен Сайсай — Халеп
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    Симона Халеп
    Румынка Симона Халеп сыграет против китаянки Чжен Сайсай во втором круге на крупном турнире в Мадриде. Матч пройдет 2 мая, начало — в 17:00 мск. Чжен Сайсай — Халеп: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Чжен Сайсай

    Чжен очень плохо начала сезон, сумев выиграть первый матч только в середине марта. Др этого же она неудачно стартовала на шести турнирах кряду.

    Напряжение удалось снять в Монтерррее. Там китаянка дошла до четвертьфинала. В первом раунде она обыграла россиянку Варвару Грачеву.

    Еще один матч Чжен выиграла на турнире в Майами, одержав победу над француженкой Фионой Ферро.

    Грунтовую часть сезона 57-я ракетка мира открыла в начале апреля в Боготе. После победы над американкой Юсью Арконадой проиграла Штефани Фёгеле.

    На турнире в Мадриде Чжен в первом круге выиграла у польской теннисистки Магды Линетт.

    Халеп

    Халеп начала играть на грунте в конце апреля. Третья ракетка мира дошла до полуфинала на турнире в Штутгарте.

    После уверенных побед над Маркетой Вондрушовой и Екатериной Александровой, которые на двоих взяли девять геймов, Симона уступила Арине Соболенко.

    Но самое удивительное заключается в том, что в матче почти не было борьбы. Белорусская теннисистка забрала встречу со счетом 6:3, 6:2. Возможно, сказалось то, что перед этим румынка пропустила какое-то время из-за повреждения плеча.

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    В первом матче на турнире в Мадриде Халеп легко выиграла у Сары Соррибес-Тормо — 6:0, 7:5.

    Прогноз и ставка

    На Халеп в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1,08, а на победу Чжен Сайсай — за 8.50.

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    Скорее всего, Симона снова отдаст сопернице не больше пяти геймов. Очень сложно поверить, что китаянка сможет навязать борьбу третьей ракетке мира.

    Ставка — победа Халеп с форой по геймам (-6,5) за 1.87.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Чжен Сайсай меньше 6,5 за 1.72.

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