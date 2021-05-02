Румынка Симона Халеп сыграет против китаянки Чжен Сайсай во втором круге на крупном турнире в Мадриде. Матч пройдет 2 мая, начало — в 17:00 мск. Чжен Сайсай — Халеп: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чжен Сайсай

Чжен очень плохо начала сезон, сумев выиграть первый матч только в середине марта. Др этого же она неудачно стартовала на шести турнирах кряду.

Напряжение удалось снять в Монтерррее. Там китаянка дошла до четвертьфинала. В первом раунде она обыграла россиянку Варвару Грачеву.

Еще один матч Чжен выиграла на турнире в Майами, одержав победу над француженкой Фионой Ферро.

Грунтовую часть сезона 57-я ракетка мира открыла в начале апреля в Боготе. После победы над американкой Юсью Арконадой проиграла Штефани Фёгеле.

На турнире в Мадриде Чжен в первом круге выиграла у польской теннисистки Магды Линетт.

Халеп

Халеп начала играть на грунте в конце апреля. Третья ракетка мира дошла до полуфинала на турнире в Штутгарте.

После уверенных побед над Маркетой Вондрушовой и Екатериной Александровой, которые на двоих взяли девять геймов, Симона уступила Арине Соболенко.

Но самое удивительное заключается в том, что в матче почти не было борьбы. Белорусская теннисистка забрала встречу со счетом 6:3, 6:2. Возможно, сказалось то, что перед этим румынка пропустила какое-то время из-за повреждения плеча.

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В первом матче на турнире в Мадриде Халеп легко выиграла у Сары Соррибес-Тормо — 6:0, 7:5.

Прогноз и ставка

На Халеп в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1,08, а на победу Чжен Сайсай — за 8.50.

Скорее всего, Симона снова отдаст сопернице не больше пяти геймов. Очень сложно поверить, что китаянка сможет навязать борьбу третьей ракетке мира.

Ставка — победа Халеп с форой по геймам (-6,5) за 1.87.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Чжен Сайсай меньше 6,5 за 1.72.