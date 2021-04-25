Испанец Рафаэль Надаль сыграет против грека Стефаноса Циципаса в финале турнира в Барселоне. Матч пройдет 25 апреля, начало — в 17:00 мск. Надаль — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Надаль

Надаль в 12-й раз вышел в финал турнира в Барселоне. Все предыдущие он — выиграл. Более того, в этих 11-ти финалах Рафа отдал лишь один сет.

В субботу Надаль, как и ожидалось, одержал уверенную победу над Пабло Каррено-Бустой — 6:1, 6:4. Этот соперник всегда был удобным для него, что и подтвердил прошедший матч.

В четвертьфинале Рафа выиграл в двух сетах у британца Кэмерона Норри. И это тоже был достаточно легкий матч для «Грунтового короля».

Чего не скажешь о первых двух матчах Надаля на этой неделе. Сначала ему пришлось провести три сета в игре с Ильей Ивашко, а потом — с Кеем Нисикори. Стоит признать, что испанец серьезно прибавил в течение недели, но, судя по его же комментариям, своим теннисом он по-прежнему недоволен.

Циципас

Тем временем Циципас в полуфинале выиграл у Янника Синнера, который в пятницу остановил Андрея Рублева.

В отличие от россиянина, грек вообще не испытал ни малейших проблем в игре с 19-летним итальянцем. Как ни крути, а именно Стефанос показывает сейчас лучший теннис на грунте. За месяц, который остался до старта «Ролан Гаррос», все еще может измениться, но на данный момент двух мнений быть не может, Циципас действительно демонстрирует невероятный теннис.

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Ранее на этой неделе он выиграл у Хауме Муньяра, Алекса Де Минаура и Феликса Оже-Альяссима, тоже не отдав ни одного сета. Как и на прошлой неделе на «Мастерсе» в Монте-Карло.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче предлагают поставить на Надаля за 1.58, а на победу Циципаса — за 2.56.

И тут надо сразу отметить две детали.

Первая: в феврале Циципас совершил невероятный камбэк в матче против Надаля в четвертьфинале Australian Open. Испанец вел 2-0 по сетам, но в итоге уступил. Для многократного победителя турниров «Большого шлема» это был, в первую очередь, серьезный психологический удар.

Вторая: после победы над Каррено-Бустой Рафа дал понять, что у него нет уверенности в том, что он возьмет реванш. «Не уверен, что я достаточно прибавил, чтобы обыграть Циципаса». В некоторых матчах король грунта действительно не впечатлял.

Ставка — Циципас выиграет хотя бы один сет за 1.59. Более надежного варианта просто не существует.

И также можно рассмотреть ставку на общий тотал геймов больше 21,5 за 1.81. Очень вероятно, что Циципасу на этот раз придется провести на корте три сета вместо уже привычных для него двух.