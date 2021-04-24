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    Халеп снова выиграет у Соболенко?

    Соболенко — Халеп. Прогноз (к. 2.04) и ставки на турнир в Штутгарте 24 апреля 2021 года

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    Арина Соболенко
    Белоруска Арина Соболенко и румынка Симона Халеп встретятся в полуфинале турнира в Штутгарте. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 19:30 мск. Соболенко — Халеп: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Соболенко

    Соболенко в пятницу провела непростой матч против Анетт Контавейт. На этот раз седьмой ракетке мира понадобилось для победы три сета.

    Но, пожалуй, самое главное заключается в том, что в решающей партии белорусская теннисистка смяла соперницу со счетом 6:1.

    Перед этим же Арина легко выиграла у Чжан Шуай и Анны-Лены Фридзам, отдав в общей сложности лишь десять геймов.

    Соболенко второй раз в сезоне дошла до полуфинала на турнире ATP.

    Халеп

    Тем временем Халеп в четвертьфинале, как и ожидалось, легко выиграла у Екатерины Александровой — 6:1, 6:4. Румынка взяла реванш за неприятное поражение от россиянки в начале сезона на турнире в Мельбурне.

    А в первом матче в Штутгарте Симона разгромила Маркету Вондрушову. Эта и вовсе продолжалась меньше часа.

    Судя по всему, Халеп отлично подготовилась к грунтовой части сезона. К слову, перед поездкой в Штутгарт третья ракетка мира заявила, что планирует выиграть все грунтовые турниры.

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    Выход в полуфинал — повторение лучшего результата Халеп в Штутгарте.

    Прогноз и ставка

    На Соболенко в этом матче букмекеры предлагают поставить за 2.74, а на победу Халеп — за 1.50.

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    В четырех матчах против Симоны у Арины только одна победа. Но акцент, прежде всего, делаем на том, что белоруска на грунте играет не так уверенно, как на твердом покрытии. Этот нюанс, скорее всего, будет ключевым.

    Ставка — победа Халеп в двух сетах за 2.04.

    И также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Соболенко меньше 11,5 за 1.86.

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