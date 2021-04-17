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    Циципас остановит сенсационного Эванса?

    Эванс — Циципас. Прогноз (к. 1.71) и ставки на турнир в Монте-Карло 17 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Эванс — Циципас
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против британца Дэниэла Эванса в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 14:30 мск. Эванс — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Эванс

    Эванс проводит просто невероятный турнир. Для теннисиста, который практически не играет на грунте, это что-то невообразимое.

    В Монте-Карло Эванс выиграл столько же грунтовых матчей, сколько за всю карьеру. Этого факта будет достаточно, чтобы понять, чего добился британец на текущем турнире.

    Список теннисистов, которых Дэниэл обыграл на этой неделе, тоже впечатляет. Все началось с победы над Душаном Лайовичем, потом Эванс выиграл у недавнего триумфатора «Мастерса» в Майами Хуберта Хуркача.

    А в третьем раунде прогремела самая мощная сенсация — британец обыграл Новака Джоковича.

    В четвертьфинале Эванс одержал волевую победу над Давидом Гоффеном.

    Циципас

    Тем временем Циципас очень легко дошел до полуфинала. В первом матче Стефанос уверенно выиграл у Аслана Карацева — 6:3, 6:4.

    В третьем раунде 22-летний грек одержал победу над чилийцем Кристианом Гарином.

    А в четвертьфинале Циципас провел на корте только один сет. Алехандро Давидович-Фокина проиграл первую партию 5:7, после чего снялся из-за повреждения.

    Все прогнозы на теннис

    Циципас доходил как минимум до четвертьфинала на всех турнирах в текущем сезоне.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены, что Циципас выйдет в финал. На победу грека можно поставить за 1.11, а на Эванса — за 7.40.

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    После победы Эванса над Джоковичем уже вряд ли что-то может удивить. Но сейчас, наверное, не стоит рассчитывать на сенсацию. Циципаса агрессивная игра британца не должна удивить.

    Ставка — победа Циципаса с форой по геймам (-4,5) за 1.71.

    В прошлом году Циципас без проблем выиграл у Эванса в Гамбурге и Дубае, отдав в общей сложности лишь девять геймов.

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