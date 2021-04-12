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    Бублик снова обыграет Шарди?

    Шарди — Бублик. Прогноз (2.02) и ставки на турнир в Монте-Карло 12 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Шарди — Бублик
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    Александр Бублик
    Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против француза Жереми Шарди в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 12:00 мск. Шарди — Бублик: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Шарди

    У Шарди в этом году было несколько вполне успешных турниров. Еще в январе Жереми дошел до полуфинала в Анталье, потом, перед стартов Australian Open, остановился в шаге от финала на одном из турниров в Мельбурне.

    В начале марта Шарди удачно выступил в Роттердаме, где начинал вообще с квалификации, но в итоге остановился только в 1/4 финала, проиграв в невероятном матче Андрею Рублеву.

    В Дубае 34-летний теннисист снова дошел до четвертьфинала. А вот на «Мастерсе» в Майами Жереми уже в первом круге уступил Денису Кудле.

    В Монте-Карло Шарди никогда не выигрывал больше одного матча.

    Бублик

    Бублик в начале апреля вернулся в первую десятку чемпионской гонки ATP. Представитель Казахстана в этом сезоне запомнился не только эпатажными выходками на корте, но и очень качественной игрой.

    В конце прошлого месяца Бублик дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Майами, где проиграл Яннику Синнеру. Но даже несмотря на результат, 42-я ракетка мира показал очень интересный теннис.

    Кроме того, Бублик ранее в этом году дошел до финала в Анталье и Сингапуре.

    Бублик впервые попал в основную сетку «Мастерса» в Монте-Карло.

    Прогноз и ставка

    На Шарди в этом матче можно поставить за 1.83, победу Бублика букмекеры предлагают за 2.02.

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    В начале году Бублик выиграл у француза в Анталье. 23-летний теннисист тогда буквально замучил соперника своей подачей.

    На грунте, конечно, Шарди в этом плане будет попроще, но мы, в любом случае, склоняемся к тому, что в этом матче выиграет Бублик.

    Ставка — победа Бублика за 2.02.

    Также можно рассмотреть ставку на общий тотал геймов больше 22,5 за 1.99. Матч, скорее всего, получится затяжным.

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