Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против француза Жереми Шарди в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 12:00 мск. Шарди — Бублик: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Шарди

У Шарди в этом году было несколько вполне успешных турниров. Еще в январе Жереми дошел до полуфинала в Анталье, потом, перед стартов Australian Open, остановился в шаге от финала на одном из турниров в Мельбурне.

В начале марта Шарди удачно выступил в Роттердаме, где начинал вообще с квалификации, но в итоге остановился только в 1/4 финала, проиграв в невероятном матче Андрею Рублеву.

В Дубае 34-летний теннисист снова дошел до четвертьфинала. А вот на «Мастерсе» в Майами Жереми уже в первом круге уступил Денису Кудле.

В Монте-Карло Шарди никогда не выигрывал больше одного матча.

Бублик

Бублик в начале апреля вернулся в первую десятку чемпионской гонки ATP. Представитель Казахстана в этом сезоне запомнился не только эпатажными выходками на корте, но и очень качественной игрой.

В конце прошлого месяца Бублик дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Майами, где проиграл Яннику Синнеру. Но даже несмотря на результат, 42-я ракетка мира показал очень интересный теннис.

Кроме того, Бублик ранее в этом году дошел до финала в Анталье и Сингапуре.

Бублик впервые попал в основную сетку «Мастерса» в Монте-Карло.

🤬 Казахстанский теннисист Александр Бублик расчехлил словесную пушку после неудачного розыгрыша с американцем Томми Полом 😟😱

Вот это злость! pic.twitter.com/JPkF4YyvOl — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) March 4, 2021

Прогноз и ставка

На Шарди в этом матче можно поставить за 1.83, победу Бублика букмекеры предлагают за 2.02.

В начале году Бублик выиграл у француза в Анталье. 23-летний теннисист тогда буквально замучил соперника своей подачей.

На грунте, конечно, Шарди в этом плане будет попроще, но мы, в любом случае, склоняемся к тому, что в этом матче выиграет Бублик.

Ставка — победа Бублика за 2.02.

Также можно рассмотреть ставку на общий тотал геймов больше 22,5 за 1.99. Матч, скорее всего, получится затяжным.