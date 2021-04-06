Кориа
Кориа в этом сезоне уже трижды успел сыграть на грунте. Причем свой первый турнир на этом покрытии аргентинец провел еще во второй половине февраля, когда дошел до четвертьфинала на «челленджере» в чилийском Консепсьоне.
Далее был турнир в Кордове. Здесь Федерико выступил еще лучше — на этот раз он добрался до полуфинала.
В Сантьяго и Буэнос-Айресе Кориа выступил не так успешно, но самое главное, что грунтовому сезону он уже готов.
В конце марта Кориа сыграл на «Мастерсе» в Майами, где сразу же уступил Марину Чиличу, но этот результат сейчас не имеет никакого значения, поскольку на харде аргентинец играет крайне редко, это не его покрытие.
Миллман
Тем временем Миллман в этом сезоне выступает крайне неудачно. Австралиец до сих пор выиграл только один матч. Еще в начале февраля он одержал победу над Михаилом Перволаракисом в рамках ATP Cup.
На следующих пяти турнирах Миллман вылетал уже после первого круга.
В марте Миллман потерпел поражения от Алекса Де Минаура, Николоза Басилашвили и Бернабе Сапаты-Миральеса.
Прогноз и ставка
На Кориа в этом матче можно поставить за 1.43, победу Миллмана букмекеры предлагают за 2.92.
Австралийцы будет сложно против классического грунтовика, это очевидно. Поэтому можно даже сказать, что коэффициент на аргентинца завышен.
Ставка — победа Кориа в двух сетах за 2.11.
Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Миллмана меньше 11,5 за 1.88.