Аргентинец Федерико Кориа сыграет против австралийца Джона Миллмана в первом круге на турнире в Кальяри (Италия). Матч пройдет 5 апреля, начало — в 12:00 мск. Кориа — Миллман: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кориа

Кориа в этом сезоне уже трижды успел сыграть на грунте. Причем свой первый турнир на этом покрытии аргентинец провел еще во второй половине февраля, когда дошел до четвертьфинала на «челленджере» в чилийском Консепсьоне.

Далее был турнир в Кордове. Здесь Федерико выступил еще лучше — на этот раз он добрался до полуфинала.

В Сантьяго и Буэнос-Айресе Кориа выступил не так успешно, но самое главное, что грунтовому сезону он уже готов.

В конце марта Кориа сыграл на «Мастерсе» в Майами, где сразу же уступил Марину Чиличу, но этот результат сейчас не имеет никакого значения, поскольку на харде аргентинец играет крайне редко, это не его покрытие.

Миллман

Тем временем Миллман в этом сезоне выступает крайне неудачно. Австралиец до сих пор выиграл только один матч. Еще в начале февраля он одержал победу над Михаилом Перволаракисом в рамках ATP Cup.

На следующих пяти турнирах Миллман вылетал уже после первого круга.

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В марте Миллман потерпел поражения от Алекса Де Минаура, Николоза Басилашвили и Бернабе Сапаты-Миральеса.

Прогноз и ставка

На Кориа в этом матче можно поставить за 1.43, победу Миллмана букмекеры предлагают за 2.92.

Австралийцы будет сложно против классического грунтовика, это очевидно. Поэтому можно даже сказать, что коэффициент на аргентинца завышен.

Ставка — победа Кориа в двух сетах за 2.11.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Миллмана меньше 11,5 за 1.88.