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    Сможет ли Калинская выиграть в Майами хотя бы один матч?

    Калинская — Бегу. Прогноз (к. 2.54) и ставки на турнир в Майами 24 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Калинская — Бегу
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    Анна Калинская
    Россиянка Анна Калинская сыграет против румынки Ирины Бегу в первом круге крупного турнира в Майами (США). Матч пройдет 24 марта, начало — в 18:00 мск. Калинская — Бегу: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Калинская

    Первые месяцы сезона получились для Калинской достаточно непростыми. В январе Анна не смогла пройти квалификацию на Открытый чемпионат Австралии.

    В первый же день февраля россиянка неудачно стартовал на одном из турниров в Мельбурне, которые предшествовали Australian Open.

    После этого Калинская поехала на турнир в Гвадалахару — и там тоже проиграла уже в первом круге.

    Но прямо сейчас 22-летняя теннисистка находится в относительно оптимальном состоянии. Прежде всего, моральном. На прошлой неделе Анна дошла до четвертьфинала в Монтеррее, перед этим еще преодолев квалификацию. И среди тех, кого обыграла Калинская, была, например, прошлогодняя полуфиналистка «Ролан Гаррос» Надя Подороска.

    Бегу

    Тем временем Бегу, занимающая в рейтинге 74-е место, доходила до четвертьфинала на двух мельбурнских турнирах. На одном до Australian Open, а на втором — после.

    На самом же австралийском мэйджоре румынская теннисистка вылетела уже после первого круга, уступив сербке Нине Стоянович.

    В начале марта Бегу прошла квалификацию в Дубае, но в основной сетке турнира уступила в первом же матче. Но там и соперница у нее была непростая — испанка Гарбин Мугуруса.

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    В 2016 году Бегу дошла на турнире в Майами до четвертого круга.

    Прогноз и ставка

    На Калинскую в этом матче можно поставить за 3.00, победу Бегу букмекеры предлагают за 1.41.

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    Анна, судя по всему, смогла преодолеть непростой период, в Монтеррее ей наконец-то удалось выиграть больше двух матчей, и это должно положительно сказаться на ее психологическом состоянии, которое очень часто и является главной причиной всех неудач.

    Так что не исключено, что в Майами Калинская снова приятно удивит.

    Но ставку мы все-таки возьмем не на исход. Тотал сетов больше 2,5 за 2.54. Девушки очень часто играют крайне нестабильно, чередуют мощные отрезки с откровенно провальными, поэтому вряд ли стоит рисковать, пытаясь угадать победителя.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Калинской большой 10,5 за 1.88.

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