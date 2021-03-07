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    Сможет ли Александрова обыграть 16-летнюю американку?

    Гауфф — Александрова. Прогноз (к. 2.33) и ставки на турнир в Дубае 7 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Гауфф — Александрова
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    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против американки Кори Гауфф в первом круге престижного турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 7 марта, начало — в 18:00 мск. Гауфф — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Гауфф

    Главным успехом Гауфф в этом сезоне пока что можно считать выход в полуфинал в Аделаиде. 16-летняя теннисистка сначала преодолела квалификацию, а потом провела ряд классных матчей в основной сетке. Примечательно, что во всех случаях Кори провела на корте по три сета.

    В полуфинале Гауфф уступила Белинде Бенчич. Американка плохо провела решающую партию, проиграв со счетом 2:6.

    Перед этим же Кори обыграла Ясмин Паолини, Петру Марти и Шелби Роджерс.

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    На Australain Open Гауфф выиграла только один матч. Во втором круге 38-я ракетка мира потерпела поражение от Элины Свитолиной.

    Александрова

    Тем временем Александрова на прошлой неделе сенсационно проиграла на турнире в Лионе уже в первом круге.

    Российская теннисистка получила в Лионе первый номер посева, но, несмотря на это, не смогла преодолеть даже стартовый раунд. Александрова проиграла 18-летней Кларе Таусон из Дании — 3:6, 4:6, которая проводила всего лишь четвертый матч на уровне WTA.

    Впрочем, позже стало ясно что этот результат не такой уж и сенсационный. Таусон в итоге дошла до финала лионского турнира.

    Александрова же свои пока что самые яркие матчи в этом году провела в начале февраля на одном из турниров в Мельбурне. Екатерина разгромила действующую чемпионку «Ролан Гаррос» Игу Швентек и румынку Симону Халеп.

    На Australian Open Александрова прошла два круга, после чего проиграла австралийке Эшли Барти.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что шансы на победу в этом матче приблизительно равны: на Александрову можно поставить за 1.95, а на Гауфф — за 1.83.

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    Несмотря на возраст, 16-летняя Гауфф уже сейчас порой демонстрирует очень классный теннис. Так что можно не сомневаться, что у Александровой снова будут проблемы.

    И также очень вероятно, что теннисисткам понадобится больше двух сетов.

    Ставка - тотал сетов в матче больше 2,5 за 2.33.

    Также можно рассмотреть ставку на общий тотал геймов в матче больше 21,5 за 1.92.

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